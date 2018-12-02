Кремль закричит от боли. Удар будет сильным

02.12.2018 08:39

Из-за нарушения международного законодательства Кремлем, канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями. А вопрос о ситуации в Азовском море пообещала поднять на предстоящей встрече G20. Кроме этого, президент Петр Порошенко призвал НАТО направить корабли в Азовское море. Что теперь ждет Владимира Путина – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политик Константин Боровой.

– Из-за агрессии России в Азовском море, Меркель угрожает новыми санкциями. Это возможно?

– Оправдания, предложенные Россией за свою провокацию в Азовском море, очень слабые. По сути, детские. Проверить достоверность заявлений России в ООН и позицию ФСБ довольно легко. И в это может поверить только тот, кого не интересует объективная информация. Серьезные люди ничему такому не верят.

Но реакция нужна. Морское судоходство — вопрос серьезный. Он связан со свободой торговли, а торговля — с экономическим сотрудничеством.

В свое время Англия как владычица морей объявляла войну всем, кто препятствовал свободе судоходства. Наполеоновские войны и война с Францией начала 19-го века были как раз попытками предотвратить блокирование свободной торговли. США вынуждены реагировать, даже если им не хочется этого делать. Ведь инцидент в Азовском море подрывает уже не политические основы, а основы существования человечества. Торговля — это главная форма взаимоотношений государств.

Поэтому Запад будет реагировать, и будет делать это серьезно.

Конечно, правильной реакций со стороны России было бы принесение извинений. Но сегодняшняя ситуация такова, что многие эксперты говорят уже о возможности войны по всему Черноморскому бассейну. Кстати, это же касается Балтийского бассейна и Северного моря, где Россия может вводить какие-то собственные ограничения и представления о справедливости.

Так что последующая реакция в отношении России будет очень сильной. Значительно сильнее, чем ожидали в Кремле. И главная цель, которую преследовал Путин, — вывести США и европейские страны на переговоры — достигнута не будет. Наоборот, начнут сворачиваться все формы взаимодействия с Россией, как это было с Давосским форумом. Для Трампа Путин становится токсичным лидером, из-за которого и он подвергается дискредитации.

А из этой неустойчивой ситуации в Керченском проливе — два выхода. Либо Россия очень резко и быстро откатывает ситуацию, возвращает моряков и судна, и приносит извинения. Но это маловероятно. Или же ситуация начинает развиваться по военному сценарию, что более вероятно. Тут много чего будет зависеть от сдержанности Украины и от выдержки украинских политиков. Любая политическая реакция на провокацию — это всегда ожидаемое и спланированное действие.

Как по мне, введение военного положения — это игра на поле Путина и подпитка политики провокаций. Но, с другой стороны, никак не реагировать нельзя. По-видимому, это был единственный выход.

– Строительство "Северного потока-2" – важного проекта для России – тоже подпадет под санкции?

– Этот проект под большим сомнением, конечно. Европейцы уже на собственном опыте начинают убеждаться, что сотрудничать с Россией – опасно. А вот наращивание санкций – это единственный диалог с ней.

Но "Северный поток-2" уже нельзя рассматривать как бизнес-проект. Его можно реализовать, только обходя санкции политическим или силовым путем. Банки, которые захотят участвовать в этом проекте, автоматически подпадают под санкции. Пока что Россия строит "Северный поток-2" собственными силами и усилиями своих финансовых ресурсов. Но на следующей стадии, когда нужно будет подключать западные компании, это станет невозможным. Ведь для немецких компаний и банков такое участие станет нарушением санкционного режима.

Я не верю, что какой-то западный банк, который планирует работу на сколько-то лет вперед, готов будет включиться в этот проект. Это маловероятно. Для этого понадобится политическое решение, например приказ правительства.

Пока что Европейский Союз и немцы очень осторожно возражают против "Северного потока-2". Но пока ничего серьезного не предпринимают в той части, которую называют бизнес-проектом.

– Зачем Путину понадобилось усиливать конфликт с Украиной прямо сейчас?

– Из-за отравления Скрипалей в Солсбери Путину был сформулирован ультиматум, срок которого заканчивается в конце ноября-вначале декабря. Ему нужно предоставить инспекторам ООН возможность проверки на территории России, не производится ли там химическое и бактериологическое оружие. Если же оно производится, то будут усилены новые санкции. И Путин ясно дал понять, что Россия производила, производит и будет производить химическое оружие в нарушение международных соглашений, а потом будет поставлять его на Ближний восток.

Но это не единственное международное соглашение, которое нарушает Россия. Согласно Венской конвенции, судить военнопленных нельзя. Это запрещено. Военнопленные и есть военнопленные, за что их судить? Они выполняли приказ, и придерживалась целого ряда соглашений. Хотя бы Соглашения о нерушимости границ, Соглашения по Керченскому проливу от 2003-года. А Россия как всегда это все нарушила.

– За последние пять лет Россией было нарушено множество договоров и конвенций. Да, санкции принимаются, но Россия и дальше продолжает агрессию. Почему?

– Нарушение международных конвенций и соглашений по непроизводству боевого химического оружия вызвало целую цепочку действий международного сообщества в ООН. Захват Крыма и востока Украины тоже вызвал серьезные действия международного сообщества. И имидж России очень серьезно пострадал от этого

Конечно, никто не хочет боевых действий по этому поводу, но они и не требуются. В России и так началась политическая и экономическая деградация. Но нам бы всем хотелось, чтобы уже завтра Путин и Кремль закричали от боли. Это и происходит, но медленно и постоянно. И результат сильный.

Россия постепенно отключается от современных технологий и современной финансовой системы. Признаки деградации очевидны даже на уровне просто потребителя

Повышаются цены, многие товары становятся недоступными для граждан России. И Кремль тратит огромное количество денег на то, чтобы ослабить действие санкций.

И если сравнить нынешнюю ситуацию с ситуацией 2008-го года, когда Россия напала на Грузию, а мировое сообщество почти не реагировало, благодаря российской пропагандисткой компании, считая, что обе стороны виноваты. То на этапе 14-го года реакция была быстрой.

– Президент Порошенко призвал НАТО ввести свои корабли в Керченский пролив.

– Нам бы всем хотелось, чтобы на территории Украины появились войска НАТО, а в Керченский пролив вошли бы два авианосца. Во-первых, там мелко, а во-вторых, так это не делается. Никто не хочет чрезмерной напряженности. А этого как раз хочет Путин. Он хочет подогреть ситуацию до состояния, когда мир начнет балансировать на гране войны. Вот все его ресурсы как раз на это и направлены.

Украине нужно действовать международными путями, нанимать хороших адвокатов и добиваться справедливости через международные суды, вышибая из России многомиллиардные компенсации.