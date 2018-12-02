Врачи рассказали о неожиданной пользе граната

02.12.2018 22:34

Гранат - один из самых поздних сезонных фруктов, который непременно должен входит в рацион человека. Он повышает выносливость организма в целом, но особенно благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Для выносливости сердца и здоровых сосудов

В гранате содержится пуникалагин (Punicalagin). Это вещество нейтрализует свободные радикалы и повышает антиоксидантный статус. Попадая в организм, оно благотворно влияет на сердце.

По данным медиков, пуникалагин и другие антиоксиданты, содержащиеся в гранате, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Это препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Так, в одном из исследований больным со стенозом сонной артерии в течение трёх лет предлагалось выпивать по 30 миллилитров гранатового сока в день. В результате было выявлено, что риск образования атеросклеротических бляшек у участников эксперимента снизился на 30%.

Для суставов

Артроз - воспаление суставов, которое проявляется болезненностью движений. Гранат богат витамином К, который играет значительную роль в обмене веществ в костях и соединительных тканях, участвует в усвоении кальция. Исследования Медицинской школы Западного резервного университета Кейза показали: гранат замедляет деформацию хрящевых тканей, приводящих к остеоартрозу. Гранатовый сок богат фитонутриентами, которые снимают воспаления и уменьшают припухлости хрящевых тканей.

Защищает от рака

Сок граната богат на вещества, которые препятствуют синтезу эстрогена и блокируют рост злокачественных новообразований, — эллаготанинов. Результаты исследования, опубликованного в журнале Американской ассоциации исследований рака, свидетельствуют о том, что регулярное употребление граната в несколько раз снижает риск рака молочной железы и рака простаты.

Повышает иммунитет

100 грамм граната - это 21% дневной нормы витамина С. Этот фрукт обладает сильными антибактериальными свойствами и быстро активизирует иммунную систему организма, чтобы она могла эффективно бороться с вирусами. Четвертинка одного граната в день должна обязательно входить в ваш рацион, если вы бегаете поздней осенью или зимой на улице.

Повышает гемоглобин

Нормальный уровень гемоглобина в крови у мужчин - 130−160 г/л, у женщин -120−150 г/л. Если этот уровень ниже, человек ощущает тошноту, головокружение, слабость - так проявляется анемия, требующая определенной диеты и лечения. От этой болезни часто страдают бегуньи, у которых неполноценный рацион. Повысить уровень гемоглобина в крови помогает гранатовый сок. Его рекомендуют пить по полстакана три раза в день за полчаса до еды.

Источник irunning