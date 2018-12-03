7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений

03.12.2018 09:45

Вы постоянно ложитесь на кровати и долго смотрите на потолок? Вы разговариваете с самим собой чаще, чем обычно?

Если вы часто проводите целый день абсолютно ничего не делая, тогда вы точно ленивы. Даже другие говорят вам, что вы ленивы.

Похоже, что люди, которые не очень мотивированы и более ленивы, на самом деле действительно гении. Проверьте знаки, и узнайте, являетесь ли вы гением!

1. У вас мало друзей

Имея мало друзей, вы минимизируете шансы социальных тревог. Имея мало друзей также позволяет вам иметь много времени для себя.

2. Вы выполняете свои задачи не одновременно

Некоторым людям нравится выполнять несколько задач одновременно, но вы не из них. Таким образом, вы будете знать, что каждая задача выполнена хорошо.

3. Вы знаете, что командная работа более важна

Это помогает быстрее справляться с задачами. Вы также знаете, как назначать нужные задачи нужным людям.

4. У вас часто бывает короткий сон днем

Бывают моменты, когда ваш мозг чувствует потребность немного отдохнуть. Вы перезаряживаете свой мозг, и вы знаете, что после этого ваша мозг будет работать эффективнее.

5. Вы немного неряшливы

Вы интересуетесь многими вещами. Вы можете выполнить то, что хотите, но это также означает, что у вас не будет времени на то, чтобы чистить после себя.

6. Посторонние считают, что вы непродуктивны

Бывают моменты, когда вы просто смотрите на потолок, но на самом деле в вашем уме так много мыслей и идей.

7. Ты часто разговариваете с самим собой

Когда люди видят, как вы разговариваете с самим собой, они предполагают, что вы растеряны, но на самом деле вы разговариваете с собой, чтобы лучше сконцентрироваться.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на esotericblog.ru