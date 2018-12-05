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7 фраз, на которые лучше не отвечать
Опаснее всего отвечать на вопросы, которые вам вообще не задавали. Но сегодня мы поговорим не об этом. Есть фразы, на которые никогда не нужно отвечать – даже если собеседник настаивает. Лучше смените тему. Вы поймете, почему, и согласитесь с нами, когда прочитаете, о чем идет речь.
- Старайтесь избегать вопросов о политике, религии и ваших доходах
Первая тема может привести к ненужным спорам, агрессии и в итоге спровоцировать скандал. А религия и заработок – это ваше сугубо личное дело. Более того, спрашивать о зарплате – это вообще дурной тон.
2. Не обсуждайте свою семейную жизнь, неудачи и болезни
Эти темы не для малознакомых собеседников. Рассказывайте о них только близким и друзьям.
3. Не высказывайте свое мнение о чужих детях
Даже если вас спрашивают их родители, постарайтесь ответить нейтрально. И уж совсем не стоит обсуждать чужих детей с кем-то из знакомых.
4. Не делитесь подробностями прошлых отношений с вашим нынешним партнером, даже если он спросит.
Классический совет. Лучше смените тему.
5. Спокойно игнорируйте бестактные вопросы
Например, такие: «Чего замуж не выходишь/женишься, пора уже» или «А чего вы детей не заводите?», «Ты что, беременна?», «Почему ты не пьешь, ты болен?» и т.д.
6. Не пускайтесь в долгий рассказ о вашем волшебном отпуске
Даже если вас об этом спросили, ограничьтесь коротким рассказом. Не надо вдаваться в подробности и показывать огромное количество фотографий. Это быстро утомит собеседника.
7. Не давайте другу-начинающему писателю, поэту и т.д. обратную связь о его творении
Не делайте этого, если хотите сохранить с другом хорошие отношения. Пусть лучше он услышит объективное мнение профессионала.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на knigikratko.ru
Теги: Донбасс, психология, отношения, советы, вопрос
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