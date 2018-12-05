Медики назвали привычки, "убивающие" желудок

05.12.2018 14:15

5 вещей, которые нельзя делать сразу после приема пищи.



После принятия пищи всегда хочется прилечь и отдохнуть, но делать это не рекомендуется.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.



Кстати, существует большой список того, чего нельзя делать после еды, чтобы быть здоровым и не набирать вес. Наверняка кто-то вам уже говорил, что после еды нельзя пить воду. Да? И они были абсолютно правы. Интересно почему? Читайте далее…



Есть фрукты

Фрукты, съеденные после основного приема пищи, соприкасаются с ней и начинают бродить и закисать. Это нарушает пищеварение. Диетологи рекомендуют есть фрукты за 1 час до еды или через 2 часа после.



Пить

Воду не рекомендуется пить во время еды и после. А всё потому, что она растворяет желудочный сок и, покидая желудок раньше, чем пища, уносит с собой ферменты, необходимые для ее переваривания. В идеале пейте воду за 40 минут до еды.



Душ и ванна

Еще одно «нельзя» - это горячий душ. Вообще лучше всего принимать его через час после еды, так как он усиливает кровоток к рукам и ногам. При этом приток крови к желудку уменьшается. Пищеварение замедляется, появляются боли в желудке.



Спать

После еды так и хочется вздремнуть, но делать это не стоит. Во-первых, сон будет тревожным, так как в это время ваш желудок будет интенсивно работать.Во-вторых, ученые из медицинской школы университета Янины провели исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, которые не ложились спать после еды, имели меньший риск возникновения инсульта.



Курение

Курить медики не рекомендуют вообще, но раз вы уже не можете избавиться от этой пагубной привычки, то хотя бы не делайте это после еды.Курение уменьшает количество кислорода в крови, что приводит к спазму кровеносных сосудов. Таким образом, нарушается работа пищеварительного тракта, что влечет за собой сбои во всём организме. Курение после еды чаще вызывает боли в брюшной полости, а не пища, как думают некоторые.