Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога

06.12.2018 19:13

В магазинных фруктовых йогуртах всегда много сахара и вредных добавок, а натуральных полезных для органов ЖКТ бактерий практически нет. Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала диетолог Людмила Бабич.

Казалось бы, что может быть полезнее кисломолочного продукта, да еще и с добавлением огромного количества витаминов в виде кусочков фруктов. Особенно, если йогурт еще и обезжиренный. Но оказывается, это вовсе не значит, что он полезный.

«Внимательно прочтите упаковку – практически в каждом йогурте на полках супермаркета, в составе присутствует в большом количестве сахар, кукурузный сироп, загустители, усилители вкуса, искусственные заменители сахара – эти компоненты совершенно не придают нам здоровья», - заверила врач.

По ее словам, полезных для желудка бактерий в магазинной продукции также практически нет. Ну а кусочки фруктов, которые содержаться в йогуртах и вовсе совершенно бесполезны.

«Если действительно хотите получить вкусный и полезный йогурт, готовьте его самостоятельно – это очень просто, а закваски можно приобрести в любой аптеке. Свежие ягоды и фрукты можно добавлять уже в готовый продукт, - это только повысит его ценность для иммунитета», - рассказала она.