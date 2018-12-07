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Медики рассказали, как защитить легкие зимой

07.12.2018 18:49
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Медики рассказали, как защитить легкие зимой

Эксперт порекомендовала употреблять в пищу больше здоровой углеводной пищи.

Морозы и перепады погоды зимой плохо действуют на состояние легких – это время года является суровой проверкой на устойчивость для нашего важнейшего органа дыхания. Зимой важно употреблять в пищу определенные продукты, которые содержат нутриенты, укрепляющие легкие.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

В холодное время года легкие подвержены негативным влияниям извне, заявила врач Виктория Савицкая. По словам специалиста, организм зимой необходимо поддерживать, обеспечивая достаточным количеством витаминов и микроэлементов, а также питательными веществами, позволяющими ему не мерзнуть. Эксперт порекомендовала употреблять в пищу больше здоровой углеводной пищи, особенно разных натуральных каш.

Одним из лучших для защиты легких зимой, по словам Савицкой, является имбирь - его нужно чаще включать в свой рацион.

«Благодаря особым веществам имбирь согревает легкие и бронхи и препятствует возникновению кашля. Полезен он и при уже существующей простуде, так как помогает «вытянуть» из легких все ненужное, мягко обогревая и обволакивая их. Также быстро согреться и защитить бронхи поможет теплый чай из клюквы», - пояснила специалист.

Помимо этого, зимой для поддержания тепла в организме полезно употреблять темный шоколад - ежедневно по несколько долек. Прекрасно защищают от вирусов и простуд плоды граната, добавила эксперт.



Теги: Донбасс, здоровье, легкие, зима, медицина
 
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