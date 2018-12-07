Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа

07.12.2018 09:33

Женщины, которые собираются выходить замуж, всегда задаются вопросом о смене девичьей фамилии на фамилию мужа. Давайте же узнаем, можно ли брать фамилию мужа после замужества.