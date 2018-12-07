Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем

07.12.2018 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем

Оказывается, не всегда она появляется из-за старости.

О 5 причинах появления седых волос доктор Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.

Откуда берутся седые волосы:

Первая причина: генетика

Склонность к ранней седине может быть генетической. То есть, если ваши родители, бабушки, дедушки, поседели слишком рано, то, вполне возможно, что и тебя ждет такая же участь.

Вторая причина: сердечные болезни

Это касается мужчин: раннее появление седых волос может говорить о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. Так, согласно недавнему исследованию, седые волосы связаны с повышенным риском заболеваний сердца у мужчин.

Третья причина: курение

Если человек курит или раньше был курильщиком, седина демонстрирует степень воздействия этой вредной привычки на организм. Исследование, проведенное в 2013 году показало, что у курильщиков вдвое чаще преждевременно появляются седые волосы по сравнению с людьми, которые не курят.

Четвертая причина: нехватка витаминов

Ранняя седина действительно может сигнализировать о дефиците витаминов в организме и о дисбалансе в питании.

Пятая причина: «окислительный стресс»

Волосяные фолликулы могут страдать от «окислительного стресса». Как показало то же исследование 2013 года, массивный окислительный стресс из-за накопления перекиси водорода в волосяном фолликуле, заставляет волосы отбеливать себя изнутри, а значит человек седеет намного раньше положенного срока.



Теги: Донбасс, здоровье, седина, проблемы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх