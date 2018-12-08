Выборы-2019: в силовом сценарии могут использовать частные армии

08.12.2018 19:47

В стране заговорили об опасности реализации «силового сценария» на весенних выборах президента. Об этом свидетельствует несколько факторов. Первый - обкатка срыва голосования на выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО). Второй - большое количество ветеранских и добровольческих организаций. Говорят и о формировании «частных армий», вооруженных и особо опасных. А эксперты полагают, что в таком сценарии могут быть заинтересованы и организации «правого» политического спектра.

АТО ПРИШЛО В ОТО

Первый громкий конфликт на выборах в ОТО случился в октябре 2017-го в Днепропетровской области. Около 19:00 к участку в селе Майское (Зайцевское ОТО) подъехали около 7 машин с киевскими номерами. Их пассажиры принялись громить витрины местного Дома культуры, где проходило голосование.

«Всего их было до 25 человек, полноценный боевой отряд - разбили окна, зашли внутрь и попытались сорвать голосование. Почему-то повредили лишь 1-2 бюллетеня (залили подсолнечным маслом) и, вступив в стычку с полицейскими, ретировались, - рассказал «Вестям» Вадим Головченко, координатор общественного наблюдения за выборами в области от сети ОПОРА. - После этого колонна разделилась, но была остановлена на выезде оперативниками из Днепра и Синельниково».

На фоне арсенала, изъятого у нападавших (а копы нашли в авто автоматы «Калашникова», карабины, помповые ружья) травмы, полученные полицейскими, выглядят легкими: одному из них поранили ногу топором, два других получили ранения ребер. «Атака имела психологический эффект - люди из других сел боялись ехать голосовать», - заключил Головченко.

Другой пример - конфликт на участке в селах Цебриково и Вишневое (Цебриковское ОТО) в июне 2018-го. И если участок в Вишневом «легко» отделался - там всего лишь нашли разбитый термометр - то на участке в Цебриково развернулись настоящие бои: после нескольких телефонных минирований на участок зашли силовики и «попросили» из него голосовавших и членов комиссии, что стало поводом для потасовки. Принудительная эвакуация вызвала реакцию местных «горячих голов», был распылен газ, кто-то выстрелил в воздух из травматического пистолета (в протоколе, составленном полицией, пояснено: «выстрел был непроизвольным, когда гражданин хотел разрядить оружие»).

«Противостояние в этом случае было принципиальным, между личностями областного уровня: с одной стороны выступила «Батькивщина» (ее представители были заранее против выборов - Авт.), с другой - Оппоблок в связке с главой облсовета от БПП, - пояснил «Вестям» координатор Одесского отделения Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко. - Ситуация, скорее, - это местный «расклад», сражались потому, что «так получилось» - и в по-настоящему силовое поле конфликт не перерос: радикальные и националистические силы (вроде Нацдружин) работают только в Одессе, а в конфликте участвовали лишь местные».

«ДЖИННА ИЗ БУТЫЛКИ ВЫПУСТИЛА ПР»

В обоих случаях хоть и были признаки срыва голосования, результаты все-таки были признаны (хоть в Днепропетровской обл. его результаты позже и обжаловались в судах). «В Одесской области на прошлогодних выборах в несколько ОТО использовались частные армии: их представители заходили на участки, создавали напряжение, панику. Члены УИК начинают бояться - этого эффекта и добиваются организаторы, - рассказал «Вестям» политтехнолог Олег Постернак. - Похожую ситуацию можно наблюдать на каждых вторых выборах в ОТО».

Эксперты считают, что локальные конфликты на участках можно сложить в глобальную картину. Для силовых структур она нелестная - идет «обкатка» технологии перед президентскими выборами. «В «нулевые» на участках были локальные стычки. По-настоящему джинна выпустили из бутылки «регионалы», породив «казус Титушко» - а нынешние власти, вместо того, чтобы провести работу над ошибками попередников, лишь усугубили ситуацию, активно используя силовой компонент с целью подавления идеологических оппонентов, - пояснил нам политтехнолог Андрей Золотарев. - Сегодня ведущие штабы готовят технологию «сетки» для скупки голосов, а вот чтобы защитить результат, нужны будут крепкие парни - только вот если раньше их рекрутировали в клубах по боксу или борьбе, то сегодня - в организациях ветеранов АТО, добровольческих структурах и т.п.»

По словам экспертов, некоторые штабы политсил уже составляют группы «быстрого реагирования», которые, во избежания привязки к политсилам, не базируются в штабах. «Власть прекрасно отдает себе отчет в том, что, играя честно, она проигрывает на выборах с треском - а такие «художества», как подтасовки на участках, будут нуждаться в силовой защите, - пояснил Золотарев. - С другой стороны, результаты необходимо будет защищать. Также силой».

ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ ВОЛКАМИ

Неофициально в одном из штабов «Вестям» подтвердили, что наблюдают формирование силовых компонентов - но «только у наших оппонентов, мы в такие игры не играем». При этом, по данным собеседника, участие в группировке принимает молодежь, близкая к идейным националистам.

«Именно там стоит ждать вербовки. Те же Нацдружины создавали исключительно под выборы, как силу, которую можно сдать в аренду нужной политсиле - ее обладатель, договорившись с одним из кандидатов в президенты, получит огромный силовой ресурс, - считает Постернак. - Правда, Нацдружины еще не опробовали на избирательных участках, но они могут стать мощным психологическим оружием: простого их нахождения на участке будет достаточно, чтобы члены УИК начали бояться».

С другой стороны, политэксперт Сергей Белашко в комментарии «Вестям» усомнился в потенциале тех же Нацдружин: мол, кроме костяка идеологов и бойцов, там нет мощного потенциала. «Они формируют актив из учащихся ПТУ, рекрутируют в колледжах - могут провести разовые акции в регионах, «кошмарить» активистов левацкого направления, провести факельное шествие - но не больше», - считает он.

Собеседники «Вестей» в самих Нацдружинах отрицают вероятное участие в политической деятельности. «Существует Нацкорпус, и он видит главной своей задачей участие в выборах, получение мандатов в тех же территориальных общинах, - сказал «Вестям» глава пресс-службы партии «Нацкорпус» Роман Чернышев. - Что до Нацдружин, то, как силовой компонент, мы не планируем их участия в каких-либо специальных акциях: сотрудничество с Нацполицией и так проходит в формате, в котором было заявлено при их формировании, а об акциях на выборах речи нет, и это не обсуждается».

Вероятно ли участие в акциях других организаций правого идеологического направления? - Вопрос. «Власть будет пытаться задействовать силовой ресурс, все подконтрольные ей органы - мы видим это на примере смены губернаторов, «реформированных» функционеров на «проверенные кадры» в силовых структурах.

А вот идейных националистов и «правых» консолидирует, скорее, не финансовый вопрос, а идеология - договариваться с тем же Петром Порошенко их лидеры не будут чисто из репутационных соображений: связывать себя с властью себе дороже, - сказал «Вестям» лидер организации «Традиции и Порядок» Богдан Ходаковский. - Впрочем, расписываться за всех я, конечно, не могу - да и на местах всякое бывает. Также не думаю, что конкретные политсилы могут повести под своими флагами «правое» движение - это, перефразируя классика, как «охотиться на зайцев волками: неизвестно, кто на кого нападет».

Истоник from-ua.