Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака

09.12.2018 19:11

Для некоторых знаков Зодиака 2019 год станет удачным, но кому-то придется столкнуться с трудностями. Узнайте о предстоящих событиях уже сейчас, чтобы оградить себя от бед и неприятностей.

Овен

Для представителей знака Овна грядущий год станет напряженным, однако наибольшая часть неприятностей произойдет именно в начале года. В это время Овны могут приступить к реализации намеченных целей, но не стоит делиться своими намерениями с другими людьми, иначе завистники могут разрушить планы. В 2019 году астрологи советуют Овнам с осторожностью заводить новые знакомства, а также не доверять свои секреты малознакомым людям и коллегам.

Телец

2019 год сулит Тельцам перемены в личной жизни, но вполне возможно, что особой радости они не принесут. Желтая Свинья может преподнести неприятный сюрприз - безответную любовь. На протяжении года представителям знака Тельца придется бороться с мучительным чувством. Это особенно негативно скажется на тех, кто уже состоит в отношениях. Тельцам стоит реже заводить знакомства с противоположным полом. Тем же, кто свободен и находится в поисках любви, стоит почаще проявлять инициативу, чтобы добиться взаимности от понравившегося человека.

Близнецы

Уверенность может покинуть Близнецов уже в начале года, что повлечет за собой немало трудностей. В 2019 году представителям этого созвездия придется бороться с нерешительностью, из-за они рискуют упустить хорошие возможности добиться успеха. Чтобы вернуть веру в себя и приблизиться к заветным целям, воспользуйтесь полезными упражнениями.

Рак

В 2019 году у Раков могут возникнуть воспоминания о бывших партнерах, но восстановить разрушенный любовный союз не получится. Из-за этого негативные мысли и эмоции станут постоянными спутниками Раков. Тем, кто уже состоит в отношениях, стоит откинуть мысли о бывших возлюбленных и постараться уделять больше времени любимого человеку. Одиноким Ракам астрологи не рекомендуют цепляться за прошлое и пытаться оживить погибшие отношения. Вместо этого нужно отправиться на поиски новой любви.

Лев

Желтая Свинья может подтолкнуть к безрассудным поступкам, из-за чего может пошатнуться финансовое положение Львов или их репутация. Некоторым представителям этого созвездия захочется внести в свою жизнь новизну, но бездумный риск чреват убытками и конфликтами в семье. Чтобы избежать таких неприятных моментов и провести год спокойно, Львам необходимо управлять своими эмоциями и не поддаваться на провокации других людей.

Дева

В 2019 году представители этого созвездия могут столкнуться с личными проблемами. Жажда новых ощущений может привести Дев к измене, однако мимолетный роман не затянется надолго. Одинокие Девы рискуют влюбиться безответно, а потенциальный партнер может оказаться вовсе не тем, за кого себя выдает. Не стоит избегать знакомств с противоположным полом, но стоит получше узнать человека, прежде чем развивать отношения. В этом случае избежать проблем будет гораздо проще.

Весы

У Весов могут возникнуть проблемы с работой, за которыми последуют финансовые трудности. В ближайшие двенадцать месяцев конфликты с руководством могут возникать чаще, чем обычно. Если Весы почувствуют, что правда на их стороне, не стоит терпеть самодурство начальников и пытаться сохранить бесперспективное рабочее место. Чтобы избежать подобных неприятностей, не стоит откладывать поиски новой работы.

Скорпион

В целом для представителей этого созвездия грядущий год пройдет спокойно. Однако весной могут произойти перемены, к которым Скорпионы не подготовятся заранее. В этот период произойдут изменения в рабочей, финансовой и личной сферах, и такое количество событий может сломить даже сильных и уверенных в себе людей. Не стоит поддаваться панике: уже к лету все встанет на свои места.

Стрелец

Переживания из-за финансов - одна из главных проблем, с которыми Стрельцы столкнутся в 2019 году. Однако возникнут они скорее не из-за трудностей с деньгами, а потому, что Стрельцам захочется получить больше, чем они имеют на данный момент. Достичь желаемого возможно в течение года, но для этого необходимо найти дополнительные источники заработка или более высокооплачиваемую работу.

Козерог

По мнению астрологов, жизнь Козерогов станет настолько спокойной, что стабильность и рутина начнут угнетать многих из них. Это может подтолкнуть к необдуманным и даже глупым поступкам, которые нарушат привычный ритм жизни и повлекут за собой негативные перемены. Не стоит стремиться к изменениям таким образом: как только наступит благоприятное время для перемен, Вселенная подаст знак.

Водолей

Водолеев ожидает неспокойный год. Конфликты с родными, друзьями и коллегами могут случаться чаще, чем обычно, а причиной этого станет эгоизм и нежелание вникать в проблемы близких. В 2019 году Водолеям стоит уделять близким больше времени и почаще интересоваться жизнью тех, кто им небезразличен. Возможно, именно отзывчивость поможет избежать серьезных ссор и скандалов.

Рыбы

В 2019 году Рыбы могут стать более замкнутыми и неуверенными в себе. Чтобы избежать этого и не упустить удачные возможности, стоит запрограммировать себя на успех. Возможны проблемы на работе и разногласия с начальством, которые могут привести к увольнению. Однако если Рыбы с самого начала года будут ответственно относиться к своим обязанностям, проявлять инициативу и применять свои таланты, трудности в работе маловероятны.

Источник from-ua