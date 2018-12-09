«Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО

09.12.2018 12:07

Народный артист Украины, известный актер Станислав Боклан в эфире программы «Рандеву» на «5 канале» заявил, что для украинцев война на Донбассе стала обычным явлением, но ее нужно остановить и сохранить жизни людей, даже если для этого нужно будет вести «переговоры с теми, с кем невозможно», передает replyua.net. «Нас всех сильно обманули. Мне жаль людей, которые там сейчас, они погибают, ежедневно рискуют. Столько лжи, всего намешано. Вся страшная история войны в том, что люди, которые их затевают, знают друг друга лично», - сказал актер.

По его словам, нужно использовать все возможности для того, чтобы остановить войну. В то же время Боклан уверен, что в будущем на Донбассе непременно будет восстановлен мир.

«Нужно идти договариваться с теми, с кем невозможно договариваться. Мы же не в комнате замкнутой сидим. Есть мир, может мы не так стучим в мир, не так с ним разговариваем. А миру от нас что-то надо, а мы не согласны. И живем в замкнутом круге, и страшно... Путин сволочь и ничего с этим не сделаешь. Но все будет хорошо», — считает артист.