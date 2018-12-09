Все рубрики раздела
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- Военное положение превращается в безвыходное22:28
- Выборы-2019: в силовом сценарии могут использовать частные армии19:47
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать
Представители общественной организации «Донбасс SOS» не прекращают попыток добиться отмены дискриминационного постановления № 365, которым существенно ущемлены права внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и социальных выплат.
Так, в июне 2016 года постановлением № 365 Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок назначения социальных выплат, в том числе и пенсии, внутренне перемещенным лицам, и контроля за осуществлением социальных выплат / пенсии. За два с половиной года более 3 500 переселенцев, в соответствии с данными Единого государственного реестра судебных решений, оспорили применение постановление № 365 к частным ситуациям приостановления / прекращения социальных выплат / пенсий. В 80% случаев применение постановления № 365 было признано таким, которое не соответствует профильному законодательству и нарушает права переселенцев на получение социальных выплат / пенсий, сообщает.
В 2016 году также было подано три административных иска касательно признания постановления № 365 полностью или частично противоправным и требованием отменить его.
Первое дело слушалось под номером 826/12123/16.
Детали рассмотрения:
11 августа 2016 года открыто производство.
29 июня 2017 года Постановление Окружного административного суда г. Киева:
«Визнано нечинними пункти 7, 8, 9, 13 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365.
Визнано нечинним повністю Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365.
Визнано нечинним абз. 10 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” від 5 листопада 2014 р. № 637».
04 июля 2018 года Постановление Киевского апелляционного административного суда:
«Апеляційна скарга Кабінету Міністрів України залишена без задоволення, а постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 червня 2017 р. – без змін».
07 августа 2018 года открыто производство в Верховном суде.
По состоянию на декабрь 2018 года дело в Верховном суде не рассмотрено.
Второе дело слушалось под номером 826/13784/16.
Детали рассмотрения:
21 сентября 2016 года открыто производство.
14 декабря 2017 года Постановление Окружного административного суда г. Киева:
«Визнати протиправною та скасувати постанову Кабінету Міністрів України № 365 від 08.06.2016 року «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
27 февраля 2018 года Постановление Киевского апелляционного административного суда:
«Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2017 року скасувати та ухвалити у справі нову постанову наступного змісту.
Позовні вимоги до Кабінету Міністрів України про визнання протиправною та скасування постанови №365 від 08 червня 2016 року «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» залишити без задоволення».
12 апреля 2018 года открыто производство в Верховном суде.
По состоянию на декабрь 2018 года дело в Верховном суде не рассмотрено.
Третье дело слушалось под номером 826/12402/16.
Детали рассмотрения:
16 августа 2016 года открыто производство.
Постановление Окружного административного суда г. Киева по состоянию на текущую дату отсутствует. Дело не рассмотрено в Окружном административном суде г. Киева.
«То есть, мы все еще в процессе того, чтобы доказать государственным органам, что дискриминация – это нарушение. Мы делаем это разными способами, и суд, это один их них. Возможно, все происходит не так быстро, как нам бы хотелось, но учитывая, что переговоры ведутся, мы верим в положительный исход. Как говорится: "Борітеся – поборете"», – резюмируют общественники.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, права, дискриминация, ВПЛ
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- Детей Мариуполя ознакомили с их правами и обязанностями
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- "Власти ДНР" зазывают представителей украинских СМИ та свой праймериз
- Люди не знают, кого пришли поддержать - в Донецке участников митингов привлекают за отгулы
- В Украине стремительно дорожают доллар и евро
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- Боевики "ЛНР" стянули к линии фронта "Жабы" с "Гвоздиками"16:59
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
- Пора карать: в сети высмеяли панику боевиков ДНР из-за атаки ВСУ16:01
- В неконтролируемом пункте пропуска «Изварино» полностью прекращено движение15:39
- МККК направил на Донбасс 200 тонн химвеществ для очистки воды14:58
- Симоньян: "Россия вымирает и нам нужны жители Донбасса, из которых выйдет хорошая рабочая сила"14:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году18:39
- Украина должна возобновить производство ядерного оружия из-за агрессии России, - генерал-майор ВСУ18:10
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- Боевики "ЛНР" стянули к линии фронта "Жабы" с "Гвоздиками"16:59
- В Украину привезли первую партию чешских БМП16:38
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- Военное положение превращается в безвыходное22:28
- Выборы-2019: в силовом сценарии могут использовать частные армии19:47
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"