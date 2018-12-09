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В Сети обнародовали толкование снов по дням недели
Во сне можно увидеть знаки, предупреждающие о важных событиях. Астрологи выявили связь между нашими сновидениями и влиянием планет. Известно, что каждому дню недели покровительствует определенный космический объект, и именно его энергетика может навеять на нас то или иное сновидение.
Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с толкованием снов по дням недели, чтобы вы могли определить, какие сны указывают на существующие проблемы, какие предупреждают о будущем, а какие сулят опасность.
С воскресенья на понедельник
Понедельником управляет Луна, поэтому люди видят эмоциональные сны. По сновидениям можно определить степень своей усталости, уровень сил и энергии. Непонятные, запутанные и даже пугающие сновидения указывают на проблемы с нервной системой. Легкие и светлые сны говорят о том, что человек эмоционально стабилен.
С понедельника на вторник
Во вторник бразды правления берет Марс, и сны могут быть вещими. Как правило, в это время сновидения указывают на творческие способности, поэтому могут отличаться реалистичностью, ярким сюжетом и действиями. Приятные сновидения говорят о том, что настало время воплощать в жизнь смелые задумки и не бояться трудностей на пути. Тяжелые, оставляющие в душе тревогу сны предвещают угрозу срыва планов, а значит, нужно повременить с новыми идеями и делами.
Со вторника на среду
Среда находится во власти Меркурия, и сны отличаются динамикой. В них человек может преодолевать препятствия, бежать и совершать активные действия. Часто эти сны хаотичны, не несут никакой смысловой нагрузки и не толкуются как вещие. В этот период редко снятся дурные сны, несущие негативную окраску.
Со среды на четверг
В этот день сказывается влияние Юпитера, покровителя четверга. Именно в этот день снам придают особое значение, стараются запомнить мельчайшие детали и даже записать увиденное, чтобы узнать будущее.
Большая часть сновидений указывает на финансовую сторону жизни, и во сне можно увидеть выход из трудной ситуации, найти способ притянуть денежное благополучие. Во время сна также можно «получить совет» о том, как мирно разрешить конфликт.
С четверга на пятницу
В пятницу влияние оказывает прекрасная Венера, и сны чаще всего предупреждают о событиях в личной жизни. Сновидения, касающиеся отношений, сбываются очень часто, поэтому стоит запомнить все, что привиделось. Так, позитивный сон говорит об удаче на личном фронте, а отрицательные эмоции, оставшиеся после пробуждения, могут указывать на проблемы с близкими.
С пятницы на субботу
Суббота находится во власти Сатурна, и эти сны также могут стать предзнаменованием. Обычно такие сны сбываются в ближайшие дни и могут касаться не только самого человека, но и его близкого окружения. Приятные эмоции говорят об удаче в делах, особенно если дело касается ведения бизнеса. Страх и опасности предупреждают о скорых проблемах, которые не решатся без вашего активного участия.
С субботы на воскресенье
Воскресенье находится под эгидой Солнца, и чаще всего сны, увиденные в этот промежуток времени, сбываются сразу же. Причем чаще всего сбываются добрые сновидения, а вот все, что оставило в душе неприятные ощущения, может не найти воплощения в реальности.
Теги: Донбасс, сын, значение, ночь, неделя
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