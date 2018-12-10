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Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет
Диетологи уверяют, что сезонные плоды являются самыми полезными для здоровья.
Гранат позволяет укрепить иммунитет и снизить уровень холестерина. в нем содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, которые влияют на работу внутренних органов: С - укрепляет иммунитет, Р – обновляет и укрепляет сосуды, B6 – защищает нервную систему, B12 - улучшает формулу крови.
Хурма способствует улучшению работы мозга и очищению печени. В этом фрукте содержатся глюкоза и фруктоза, так что он является прекрасной подпиткой для организма. Хурма – прекрасный перекус между основными приемами пищи. Благодаря обилию бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, регулярное употребление хурмы сдерживает развитие и рост возрастных новообразований.
В ягодах винограда содержатся сахар и глюкоза, органические кислоты, множество витаминов и минералов, в частности, калий, магний, кальций, марганец, натрий, железо. Они помогают укрепить иммунитет и являются прекрасной профилактикой заболеваний сердца.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, иммунитет, зима, фрукты
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