Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет

10.12.2018 13:16

Диетологи уверяют, что сезонные плоды являются самыми полезными для здоровья.



Гранат позволяет укрепить иммунитет и снизить уровень холестерина. в нем содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, которые влияют на работу внутренних органов: С - укрепляет иммунитет, Р – обновляет и укрепляет сосуды, B6 – защищает нервную систему, B12 - улучшает формулу крови.



Хурма способствует улучшению работы мозга и очищению печени. В этом фрукте содержатся глюкоза и фруктоза, так что он является прекрасной подпиткой для организма. Хурма – прекрасный перекус между основными приемами пищи. Благодаря обилию бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, регулярное употребление хурмы сдерживает развитие и рост возрастных новообразований.



В ягодах винограда содержатся сахар и глюкоза, органические кислоты, множество витаминов и минералов, в частности, калий, магний, кальций, марганец, натрий, железо. Они помогают укрепить иммунитет и являются прекрасной профилактикой заболеваний сердца.

Источник: https://zi.dn.ua