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Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ

10.12.2018 10:02
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Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ

Острая пища повышает артериальное давление.

Первый враг болеющего острой вирусной инфекцией -это кофе. Он помогает организму избавиться от жидкости, а при ОРВИ обезвоживание чревато гипертермическим синдромом. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Если человек склонен к повышению артериального давления, при простуде симптомы станут ещё ярче. При употреблении кофе при вирусной инфекции снижается сопротивляемость организма к инфекциям, а также кофеин способствует развитию диареи.

Если у вас болит горло, нельзя пить свежевыжатые соки. Особенно вредны напитки с повышенным содержанием витамина С. Они раздражают слизистую оболочку глотки и оттягивают процесс выздоровления. Покупные пакетированные соки тоже стоит отложить, ведь в них находятся те же кислоты, только в искусственном виде.

Острая пища повышает артериальное давление, расширяет сосуды, способствует снижению иммунитета и может поднять температуру тела.

Рафинированный сахар способствует снижению активности лейкоцитов, являющихся представителями иммунной системы, уничтожающих патогенную флору в организме. После употребления сладкого в течение трёх часов иммунитет ослабевает, что мешает выздоровлению.



Теги: Донбасс, здоровье, ОРВИ, продукты, медицина
 
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