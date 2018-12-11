Все рубрики раздела
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн
Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% по сравнению с новогодним столом-2018 и обойдется для семьи из четырех человек в 1535 грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Институте аграрной экономики.
По данным института, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.
В то же время, стоимость новогоднего стола в Киеве составит 1,647,60 грн, что на 13,6% больше стоимости новогоднего стола 2018 года.
По расчетам Института аграрной экономики, за деликатесы украинцы должны заплатить еще около 470 грн: за баночку красной икры (120 г) – 250 грн, красную рыбу (200 г) – 220 грн. Соответственно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2 тыс. грн. Стол с деликатесами для киевлян обойдется в 2,157,60 грн.
По данным института, традиционный салат "Оливье" (3 кг) обойдется в 129,76 грн, что на 25% больше, чем в прошлом году. Салат "Сельдь под шубой" будет стоить 118,32 грн за 1,5 кг.
Существенно возрастут расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы салями будет стоить в среднем 80 грн, столько же подбрюшины копченой – 75 грн, а биток из свинины свежий – 78,50 грн. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 111 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 грн.
Кроме того, 0,5 кг филе сельди обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 54 грн, сливочное масло (200 г) – 32,25 грн. Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 159,48 грн, фруктов – 78 грн.
Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 19,89 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.
Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше – 155 грн – придется заплатить за 0,5 л коньяка. Безалкогольные напитки обойдутся примерно в 76,10 грн (2 л сока – 38,30 грн, 1,5 л минеральной воды – 11,30 грн, 2 л сладкой воды – 26,50 грн).
Теги: Донбасс, стоимость, стол, Новый год
- В Донбассе взлетели цены на овощи
- Крупа станет дешевле, а мука - еще дороже НЕ ТР
- На рынках и в магазинах Донецкой области вовсю кипят "гречневые" и "мучные" страсти
- Цены в апреле. Овощи и мясо дорожают без причины, а топливо - по воле Кабмина
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе
- История с "переворотом" в "ЛНР" - показательная
- Пропагандисты «ДНР» запускают новый фейк о «душе Захарченко»17:31
- В «ДНР» из продажи почти пропала мука16:49
- Пенсии: что украинцев ждет в новый год16:12
- В зоне конфликта 12 обстрелов за сутки, в том числе с применением минометов15:51
- В Кадиевке из-за разборок боевиков «ЛНР» была устроена тотальная проверка жителей15:30
- В жилмассиве Донецка обнаружены неразорвавшиеся снаряды «Града»14:53
- В Мариуполе появится водоочистной завод! Франция одобрила финансирование14:35
- В «ДНР» состоится «суд» над украинским военнослужащим14:19
- Ходаковский объявил план захвата всей Украины: в "ДНР" заговорили про штурм Мариуполя13:42
- В Мариуполе замерзли две пьяные женщины и бездомный12:43
- Пропагандисты «ДНР» запускают новый фейк о «душе Захарченко»17:31
- "Путин - немецкий шпион": после грандиозного скандала вокруг Путина со срочным заявлением выступил Песков17:12
- В «ДНР» из продажи почти пропала мука16:49
- В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: мощный взрыв поразил соцсети. ВИДЕО16:32
- Пенсии: что украинцев ждет в новый год16:12
- В зоне конфликта 12 обстрелов за сутки, в том числе с применением минометов15:51
- В Кадиевке из-за разборок боевиков «ЛНР» была устроена тотальная проверка жителей15:30
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- В жилмассиве Донецка обнаружены неразорвавшиеся снаряды «Града»14:53
- В Мариуполе появится водоочистной завод! Франция одобрила финансирование14:35
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео