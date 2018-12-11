Почему переселенцы остаются без субсидий

11.12.2018 11:00

В Украине переселенцы постоянно вынуждены иметь дело с различными административными процедурами и бюрократией. В том числе, им отказывают в назначении жилищной субсидии.

Об этом заявила юрист программы «Советник по вопросам ВПЛ» Ирина Лоюк, сообщает Трибун.

Эксперты программы собрали наиболее типичные причины отказа внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в назначении жилищных субсидий.

«Следует понимать, что ВПЛ – это люди, которые вынуждены были покинуть свои дома. И они в основном не испытывают здесь, на контролируемых территориях, необходимой им поддержки, однако постоянно вынуждены иметь дело с различными административными процедурами и бюрократией. Иногда это выглядит как издевательство. К сожалению», – отметила правозащитница.

По информации экспертов, в Запорожье жители модульного городка для переселенцев не могут получить субсидии из-за того, что модульные дома не являются жилыми помещениями и, соответственно, не подпадают под действие норм Постановления №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

«Мы также получаем обращения об отказе в предоставлении субсидий из-за отсутствия официальных доходов. Никоим образом не намерены защищать выплаты "в конвертах", ведь это полностью незаконно, однако признаем – такие факты в украинской действительности существуют и их следует учитывать до времени уничтожения этого явления», – сказано в сообщении.

В субсидии отказывают и в других случаях. Например, женщине из Донецкой области, которая находится на учете в центре занятости и получает пособие по безработице 544 грн, отказали в предоставлении субсидии из-за маленького дохода.

«Государство должно учесть тот факт, что переселенцам сразу после перемещения, на первых этапах интеграции сложнее найти работу и жилье. Став заложниками ситуации, люди пытаются найти выход, но натыкаются на многочисленные ограничения, созданные государством», – говорят правозащитники.

На совещании по вопросу назначения жилищных субсидий, организованном комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, Ирина Лоюк предложила рассмотреть возможность сделать для этой категории исключение, в частности, относительно требований минимальных размеров зарплат и ЕСВ, «хотя бы на время от времени переезда на новое место жительства».