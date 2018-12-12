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13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать
13 декабря отмечают день Святого Андрея. С давних времен с 12 на 13 декабря девушки гадают на своих суженых. Примечательно то, что гадать могут только девушки и женщины. Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить некоторые виды гаданий на Андрея.
Гадание на имя жениха в день Андрея
Девушкам понадобится таз с водой, ореховая скорлупа, небольшие листочки бумаги с мужскими именами и огарок свечи. В скорлупе необходимо закрепить свечку, зажечь ее и установить посередине таза. По его краям разместить бумажки с именами и ждать, к какой из них поплывет "лодочка" со свечой. В результате можно узнать имя будущего супруга.
Гадание на святого Андрея на полотенцах
В ночь на Андрея Первозванного нужно, приговаривая: "Суженый-ряженый, прийди и утрись", вывесить за окном белое полотенце. Если наутро оно будет влажным, значит в новом году произойдет встреча с любимым и состоится свадьба.
Гадание в ночь на святого Андрея на сон
Нужно взять гребешок и положить его перед сном под подушку со словами: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Если во сне привидится парень, значит он и станет избранником девушки. Похожие способы гадания с хлебом. Только, ложа корочку под подушку, необходимо произнести слова: "Суженый приходи, накормлю тебя".
Теги: Донбасс, муж, праздник, имя, гадание
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- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»21:03
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- "Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"19:36
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница19:07
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