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Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой
Эти советы помогут легче просыпаться.
Просыпаясь зимой с началом рабочего дня, мы все еще находимся в темноте - поднять себя с постели в это время года становится очень сложно. Медицинские специалисты дали несколько советов о том, как лучше просыпаться темным и холодным зимним утром, чтобы не чувствовать уныния и разбитости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Совет первый: график. Многочисленные эксперименты убедительно свидетельствуют, что аккуратное соблюдения графика засыпания и пробуждения настраивает организм на определенный режим, так что при этом даже можно обходиться без будильника. Если будете укладываться вечером в постель, а по утрам вставать в одно и то же время, что в дальнейшем ваш организм будет ощущать сонливость и просыпаться в определенный утренний час уже сам. В свою очередь, отсутствие определенного часа засыпания и пробуждения по утрам может стать фактором плохого самочувствия, потери тонуса и сонливости в течение дня.
Совет второй: никаких резких звуков. Если вы доверяете свое пробуждение будильнику, то лучше выбирать плавные и спокойные мелодии, убеждены врачи. Громкий и резкий звук будильника не столько будит, сколько грубо вырывает спящего человека из сна. В результате происходит резкий выброс адреналина в кровь, что организм воспринимает как стресс - для зимнего утра абсолютно не подходящее состояние. У человека при этом может повыситься давление, возникнуть спазм сосудов.
Совет третий: одежда рядом с кроватью. Терапевты рекомендуют класть рядом с постелью теплую домашнюю одежду – она помогает сделать «тяжелый» подъем зимой более приятным.
Совет четвертый: добавить света. Циркадные ритмы, определяющие внутренний график организма, напрямую зависят от количества света. Зрительные рецепторы реагируют на уровень освещенности и отсылают сигналы в мозг, после чего начинается выработка гормонов, необходимых для пробуждения. Зимой количество света по утрам значительно снижается, и циркадные ритмы организма не соответствуют рабочему режиму. Чтобы обеспечить себе бодрость по утрам, нужно достаточно света.
Совет пятый: проветривание. Утром зимы, по мнению терапевтов, очень полезно открыть форточку и впустить в комнату свежий воздух. Это прогонит остатки сонливости и убережет от соблазна остаться в спальне.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, зима
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