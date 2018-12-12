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Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо
Учёные назвали семь продуктов, которые убивают половое влечение.
Учёные назвали 7 продуктов, способных не только понизить, но и вовсе убить на некоторое время половое влечение.
При употреблении их в пищу в организме уменьшается тестостерон, что и приводит к исчезновению либидо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Продукты питания в процессе метаболизма снабжают человека энергией, потому пища напрямую связана с «сексуальным» настроением и возможностями. Многие знают о продуктах, способных снизить половое влечение, но не все могут сообщить их названия. Специалисты рассказали, что в случае планов на романтическое свидание лучше исключить из рациона 7 компонентов.
1. Соесодержащие продукты. В сое имеется фитоэстроген, аналогичный по своей структуре женскому гормону эстрогену, а это чревато снижением уровня тестостерона.
2. Бобовые. Эффект от употребления их в больших количествах равен таковому сое.
3. Сахар. Его следует потреблять в меру, так как большая доза сахарозы приведёт к скачку в крови инсулина и, как следствие, к понижению тестостерона.
4. Солёности и копчёности, жирная пища. Их негативное влияние на работу сердца и сосудов трудно переоценить. Дневная норма соли в день составляет до 5 грамм.
5. Кофеин. Тестостерон притупляется как при употреблении кофе, так и энергетических напитков.
6. Продукты с пищевыми дрожжами. Выпечка, квас, пиво – от них следует отказаться перед и во время романтического вечера.
7. Алкоголь. Попадая в организм, он поражает все его системы. Что касается рассматриваемой темы, потребление спиртного приводит к уменьшению интенсивности снабжения половых органов кровью, а ЦНС сигнализирует о том, что пора идти спать. Учёные рекомендуют во время свидания лишь по одному бокалу белого или сухого красного вина.
Теги: Донбасс, здоровье, либидо, продукты
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