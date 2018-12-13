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«Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции
Украинский журналист Александр Демченко высказал свое мнение относительно протестов во Франции,отметив, что Российская Федерация не остановится и европейской стране нужно быть готовой к самому худшему сценарию, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. По словам журналиста, Запад не может противостоять режиму Владимира Путина, несмотря на то, что Москва уже пять лет ведет против ЕС гибридную войну.
«На определенном этапе Кремль смог оседлать хаотичное движение «желтых жилетов», направив энергию несогласных в нужное ему деструктивное русло. Сама же Москва не собирается останавливаться на достигнутом: протесты во Франции продолжатся, ведь сейчас русским абсолютно невыгодно, чтобы все затихло. Если так и будет, французские власти смогут выйти с официальным обвинением против России, обвинив ее спецслужбы во вмешательстве и в попытке подорвать национальную безопасность Республики», - сообщил Демченко.
Журналист уверен, что в Кремле будут пользоваться тем, что «желтые жилеты» превратят протесты в уличную жизнь и в результате таким обвинениям не поверят. «Поэтому спецслужбы продолжают подогревать ситуацию изнутри, используя разные, в том числе и силовые методы ведения позиционной борьбы. Они будут продолжают побуждать провокации, используя весь пропагандистский инструментарий, который у них имеется. Подключат социальные сети, которые тяжело контролировать на уровне демократического государства. С помощью этого инструмента будут менять настроения масс, задавая хаотичный процесс для митингов. И кстати этот процесс во Франции уже начался», - отметил журналист.
Теги: Россия, Донбасс, Франция, прогноз
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