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Эти привычки заставляют нас толстеть
Лишний вес скапливается не только из-за еды.
Допустим, в вашем рационе не так много сладкой, мучной и жирной пищи, вы питаетесь нормально, по четыре раза в день и не слоновьими порциями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
Но унылый жирок всё равно скапливается в проблемных местах, и фигура, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Из-за чего же это происходит?
Вот семь привычек, которые не касаются пищевого поведения, но мешают вам любоваться отличной фигурой.
СИДЕТЬ ВЕЗДЕ, ГДЕ МОЖНО СЕСТЬ
Сидячий образ жизни не зря называют проклятием современности, но тут уж ничего не поделаешь - некоторые виды занятости обязывают сидеть по восемь часов в день.
Гораздо хуже, если вы продолжаете отдыхать подобным образом. Сидим на работе, потом приходим домой и точно так же сидим за компьютером, с той только разницей, что смотрим фильмы или сериалы и читаем блоги.
Долгий период неподвижности повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и ожирения. Конечно, если вы не переедаете, ожирение вряд ли возможно, но вот пару лишних килограммов вы точно заработаете.
Cтарайтесь не проводить отдых пассивно. Вместо долгих посиделок за компьютером - домашние дела, которые давно уже надо сделать, вместо посиделок в кафе - прогулки, вместо очередного сериала - час занятий спортом.
На работе вы тоже не привязаны к стулу. Каждый час вставайте на 5–10 минут, делайте небольшую разминку или просто прогуливайтесь по офисному зданию.
Используйте любую возможность встать и прогуляться, хотя бы дойти до соседнего отдела, чтобы пообщаться с другом, вместо того чтобы отправлять ему сообщение в мессенджере.
НЕ ВЫСЫПАТЬСЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ
Доказано, что недостаток сна напрямую влияет на набор лишних килограммов. Причина в гормональных изменениях и самом поведении, которое вызвано хроническим недосыпанием.
Если вы привыкли засыпать в три часа ночи, вполне возможно, что где-то в полночь вам захочется перекусить. Кроме того, в течение дня вы будете поддерживать бодрость с помощью кофе и сладких перекусов, что так же может привести к лишним килограммам.
А в состоянии постоянной вялости, которую испытывает человек с недостатком сна, вы вряд ли заставите себя пойти в спортзал или начать тренироваться дома.
Начинайте вырабатывать полезные привычки насчёт сна. Понятно, что если вы привыкли засыпать в три ночи, то в первый же день у вас не получится лечь в десять. Но вы можете постепенно двигать время засыпания.
СУТУЛИТЬСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛИШНИЙ ВЕС - ПРОСТО ИЛЛЮЗИЯ
Если речь идёт о паре-тройке лишних килограммов и вас волнует только внешний вид, сутулая спина играет здесь важную роль. С сутулой спиной живот выпячивается вперёд, тогда как правильная осанка заставляет подобрать его.
Так что попробуйте выпрямить спину, отвести плечи назад и посмотреть на себя в зеркало. Всё ещё нужно худеть или пора исправлять осанку?
ЕЗДИТЬ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ХОДИТЬ И ПОДНИМАТЬСЯ
Вы живёте на четвёртом или пятом этаже и постоянно поднимаетесь на лифте, уже забыв, где находится лестница. А офис у вас вообще на третьем этаже и всё равно вы ездите на лифте.
Вы любите высказывание «лучше долго ехать, чем долго идти» и никогда не выберете транспорт, с которым вам придётся добираться до дома пешком пару остановок. Даже если он помогает сэкономить 15–20 минут времени.
Избегая этой небольшой физической нагрузки в течение дня - простой ходьбы и подъёма по лестницам, - вы лишаете себя возможности потратить лишние калории.
И вряд ли после целого дня пассивности вы заставите себя пойти в спортзал, а вот если пройдёте пару лишних остановок и подниметесь на свой этаж пешком, да ещё и прогуляетесь вечером, занятие в спортзале будет не таким стрессом для изнеженного организма, привыкшего к пассивности.
ПРИЁМ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВ
Некоторые болезни могут вызывать набор веса, особенно если вам предписано соблюдать постельный режим. Но в наборе веса могут быть виноваты и сами лекарства.
Например, некоторые антидепрессанты, нейролептики, бета-блокаторы, снижающие давление, и другие препараты могут добавить вам несколько килограммов.
Вообще, врач должен был предупредить вас о возможных последствиях, но если этого не случилось, а вы считаете, что набор веса связан с приёмом лекарств, стоит ещё раз сходить на приём и получить консультацию по этому поводу.
ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ В ПИЖАМУ СРАЗУ, КАК ПРИШЛИ ДОМОЙ
Домашняя пижама настраивает на спокойный отдых: ну вот, вы дома, теперь можно полежать с ноутбуком, поедая всякие вкусности, немного выпить и расслабиться. Ничего плохого в таком отдыхе… раз в месяц, но если вы привыкаете отдыхать так каждый день, нечего удивляться набору веса.
Вместо такого «пижамного» времяпрепровождения вы можете сделать все дела, которые откладывали в долгий ящик, а для дивана оставить всего час перед сном, чтобы расслабиться и настроиться на сон.
ВСЁ ВРЕМЯ ОТКЛАДЫВАТЬ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Есть миллион причин, которые вы можете придумать, чтобы не заниматься спортом. Да, привычка избегать любой активности мешает и ещё как! Титанические усилия надо приложить, чтобы заставить себя, например, выйти на пробежку.
Но почему бы не начать с малого? Если вы приучите себя гулять по часу в день и всегда подниматься пешком по лестнице, будет гораздо проще начать занятия спортом. Помните, что от этого зависит ваше здоровье, самооценка и даже ощущение спокойствия и счастья. И только от вас.
Так что изменить свои привычки стоит хотя бы ради здоровья и ощущения радости. Ну и, конечно, ради удовольствия от красоты своего тела.
Теги: Донбасс, здоровье, привычка, вредная привычка, лишний вес
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