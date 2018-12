Как запрограммировать свою удачу: 3 приема

14.12.2018 08:45

Законы вселенной не изменить. Но люди, считающие себя удачливыми, часто обладают определенным набором характеристик. Вот как воспользоваться этим, чтобы сгенерировать свое собственное везение.

Четыре вида удачи

Исследователь Джеймс Остин в своей книге Chase, Chance, and Creativity: The Lucky Art of Novelty пишет о четырех типах удачи:

— Совершенно безличная, на которую повлиять нельзя.

— Определенные (простые) действия раскручивают маховик, привносят случайные идеи, которые сталкиваются в неожиданных комбинациях. Вы сталкиваете их друг с другом, и так возникают «счастливые случайности». Это получается у людей, которые пробуют много нового — потому что они часто экспериментируют. Это типаж ученого в лаборатории.

— Есть некая потенциальная возможность, которую никто не замечает, кроме одного человека, который благодаря своим уникальным особенностям замечает ее и улавливает ее значимость. Эта удача — результат вашего предыдущего опыта и знаний, воспоминаний, нового пересечения старых идей.

— Особый, лично окрашенный подход к экспериментированию. Ваш личный взгляд на жизнь, масса жизненного опыта и особый образ жизни вместе складываются в такого рода удачу. Она редка и непредсказуема.

Ни один из этих типов везения нельзя контролировать. Однако в основе каждого — ключевой ингредиент: доступность разнообразных идей и опыта. Пробуйте что-то новое (и запоминайте это). Следуйте интуиции и пользуйтесь своими личными «фишками» и странностями.

Оставьте в жизни пространство для озарений

Чем более гибок ваш график, тем больше это пространство. Попробуйте каждый день тасовать между собой работу, физические упражнения и социальную жизнь. Если у вас нет гибкости, дающей время для хобби, для познания чего-то нового, то у вас и меньше потенциала для везения.

Расширяйте пространство между тем, что вы обязаны сделать, и тем, чем вы можете заняться. Это требует времени и тщательности — возможно, для этого потребуется принципиально новая структура и график жизни, — но этот труд окупится.

Периодически нарушайте свой график

Наша жизнь вращается вокруг рутинных правил и привычек. И они, конечно, помогают повысить продуктивность. Но чтобы стать удачливым, стоит время от времени нарушать эти правила. Это дает новые впечатления. Психолог Ричард Уайзмен пишет:

Неудачливые люди — это часто рабы рутины. Они склонны ходить одним и тем же маршрутом на работу и обратно, разговаривают на вечеринках с людьми одного и того же типа. Напротив, многие удачливые люди стараются внести в жизнь разнообразие. Один человек рассказывал, например, как он до прибытия на вечеринку задумывал определенный цвет, а затем представлялся только людям в одежде этого цвета. Такое поведение повышает вероятность, что вы наткнетесь на какие-то новые удачные возможности.

Поговорите на вечеринке с кем-то новым. Возьмите незнакомый журнал. Зайдите в новый магазин или ресторан. Если у вас выходной, вылезайте из пижамы и идите на улицу.

Повышайте случайность — допускайте маленькие риски

Везение определяется вероятностью. Не играя, нельзя выиграть. Писатель Франс Йоханссон сравнивает везение со ставками в азартных играх. Он советует делать маленькие, осмысленные ставки на те или иные позитивные результаты. Тут две важных переменных: потенциал проекта, на который вы ставите (чем более ценны и редки ваши навыки, тем выше вероятность успеха проекта), и собственно фактор непредсказуемости.

Исходя из этого, имеет смысл создавать некий поток побочных проектов и занятий — это единственное, что вы тут можете контролировать. Йоханссон выделяет время для бесед за кофе без какой-либо конкретной повестки, независимо от того, насколько он занят.

Хотите, чтобы вам больше везло в любви — больше болтайте с незнакомцами. Ходите на мероприятия, которые кажутся вам неожиданными — это может помочь вашей карьере. Вносите небольшие изменения в свою диету. Почитайте сайты или форумы, которые вы обычно не читаете. Это может не принести никакого результата. Но может и принести что-то чудесное. В конце концов, руководствуйтесь тем, что вам просто интересно. Увлечение Стива Джобса типографикой позволило создать красивые компьютерные шрифты, которые людям так понравились.

