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Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы
Елочные игрушки можно использовать не только для украшения хвойного дерева: они могут стать атрибутом для обряда
При помощи новогодней елки вы можете создать в доме праздничную атмосферу, а елочные украшения помогут привлечь счастье и удачу. Прежде чем нарядить новогоднюю красавицу, рекомендуем вам обратиться за помощью к приметам, пишет dailyhoro.
Перед Новым годом мы с нетерпением ждем момента, когда наконец-то можно приступить к украшению дома и нарядить новогоднюю елку. Однако многие из нас совершают много ошибок, когда выбирают наряд для хвойного дерева, так как некоторые игрушки притягивают проблемы и негатив. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вашему вниманию приметы, которые помогут вам правильно нарядить елку на Новый год 2019.
Какие игрушки можно вешать на елку в 2019 году
В 2019 году Собака передаст бразды правления Желтой Земляной Свинье. Поэтому игрушки на вашей елке должны соответствовать предпочтениям нового покровителя. В этом случае ваша новогодняя елка станет магнитом для удачи и благополучия.
Желтый — любимый цвет покровительницы 2019 года. Чтобы в течение всего года вам и вашим близким сопутствовала удача, желательно, чтобы на вашей елке были новогодние игрушки желтого, зеленого, золотого или оранжевого цвета. Согласно приметам, такие украшения несут в себе сильную положительную энергетику, при помощи которой вы сможете обратить фортуну на свою сторону и прилечь богатство.
Если в уходящем году ваши близкие часто ссорились, наладить отношения в семье можно при помощи игрушек серебряного цвета. Эти украшения помогут вам очистить дом от негатива и восстановить гармонию в доме.
В 2019 году покровительствующий стихией остается Земля. Поэтому, украшая новогоднее дерево, можно использовать игрушки природных цветов. Сочетание коричневых, бежевых и зеленых украшений усилит энергетику елки, и вы сможете привлечь счастье и благополучие.
Сложно представить новогоднюю елку без ярких, блестящих шаров, гирлянды и пушистой мишуры. По примете, в 2019 году эти элементы не только придадут вашей елочке праздничный вид, но и помогут привлечь удачу.
Какими игрушками нельзя украшать елку в 2019 году
Казалось бы, новогодней елочке подойдет буквально любой наряд. Однако специалисты в области биоэнергетики уверяют, что стоит быть острожными при выборе игрушек на новогоднюю елку. Чтобы избежать неприятностей в грядущем году, от некоторых елочных украшений лучше отказаться.
Самое главное правило — ни в коем случае не вешайте на елку разбитые игрушки. Даже если на украшении образовалась малозаметная трещина, ему не место на вашей новогодней елке. Испорченные и разбитые вещи несут в себе негатив, а значит, такая игрушка моментально становится магнитом для проблем и неудач. Не стоит склевать испорченное украшение. Таким образом игрушка сможет обрести прежний вид, но вот восстановить ее энергетику не удастся.
Новый год — яркий и веселый праздник, поэтому наряд хвойной красавицы должен быть броским и разноцветным, а вот от траурных оттенков стоит отказаться. Под запрет попадают любые черные игрушки. Тяжелая энергетика этого цвета пагубно отразится на вашей елочке и других игрушках, поэтому вместо удачи праздничное дерево будет притягивать негатив.
Примета гласит, что в 2019 году не рекомендуется вешать на елку игрушки в виде животных, кроме Свиньи. Некоторые животные могут оказаться врагами покровительницы, а значит, находиться рядом с ними ей будет некомфортно.
Не стоит украшать елочку матовыми однотонными шарами. Несмотря на то, что вреда они не принесут, они обладают очень слабой энергетикой, в отличие от блестящих шаров, которые притягивают положительную энергию и создают в доме хорошую атмосферу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, игрушки, новый год, елка, приметы
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