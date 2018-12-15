Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака

15.12.2018 13:24

Уже за 2 недели будем встречать Новый год! А чтобы 2019 был успешным - вот небольшая инструкция!

Как Новый год встретишь - так его и проведешь, пишет Nichese.

Астрологи уверенны, что встречать 2019 год нужно в роскошном наряде - Желтой Свинье это придется по вкусу. Для новогодней ночи отлично подойдут наряды в желтом, золотом, оранжевом, лимонном или горчичном, зеленом или коричневом цветах.

А чтобы еще больше задобрить символ года - можно даже приготовить специальное новогоднее меню!

И обязательно сделайте эти несколько вещей! Ведь самое главное - позитивный настрой.

Овны.

Инструкция для Овнов простая: выпейте с друзьями бокал шампанского, спойте задорную песенку. И обязательно громко хрюкайте во время боя курантов, чтобы в семье был достаток.

Тельцы.

Самое важное - признайтесь в любви и не скрывайте своих чувств.

А также не забудьте станцевать танец маленьких утят и поздравить незнакомого человека с Новым годом.

После этого - удача вам гарантирована!

Близнецы.

Потешьте себя и купите себе подарок на Новый год. Главное помните, Желтая Свинья любит роскошь, поэтому не скупитесь!

Во время боя курантов - хрюкните три раза. А за новогодним столом попробуйте новое блюдо.

Раки.

Для того, чтобы везло в любви нужно хрюкнуть под елочкой в последние 5 минут уходящего года.

Позвоните человеку, с которым давно не общались. Поздравьте его с праздниками и узнайте, как у него дела.

Львы.

Для встречи Нового года наденьте свой самый лучший наряд, чтобы блистать во всей красе.

Насыпьте в карман горсть конфет и мелочи, чтобы 2019 год был годом благополучия и достатка.

И самое главное - в новогоднюю ночь исполните свою мечту. Тогда год точно будет удачным.

Девы.

Обязательно расскажите новогодний стишок. Можете даже стать на стул для нужной атмосферы.

Наденьте носки или тапочки с поросенком, чтобы год стал золотым. Под слова бой курантов громко хлопните в ладоши.

Весы.

Признайтесь в любви - напишите письмо и отдайте его под бой курантов. Письмо может быть адресовано кому угодно.

Купите маску Свинки, оденьте ее и весело сфотографируйтесь. А потом эту маску подарите другу - пусть веселье будет и у него.

Скорпионы.

Зажгите бенгальские огни и хрюкните шепотом, чтобы исполнилось заветное желание.

Обязательно скушайте салат «Оливье», но при этом не пророните ни слова. Наденьте самое сексуальное белье, чтобы в личной жизни все было хорошо.

Стрельцы.

Начните поздравлять людей заранее - пошлите открытку 5-ти своим знакомым. Обязательно положите монетку под елку для богатства в 2019.

И веселитесь - не забудьте станцевать свой лучший танец.

Козероги.

Подойдите к празднику основательно - приготовьте блюдо с символом 2019 года и угостите им друзей.

Побалуйте себя любимого - выберите самый лучший подарок, который вам давно хотелось.

И главное - всю новогоднюю ночь улыбайтесь. Так удача точно будет с вами.

Водолеи.

Позвоните другу и громко хрюкните, чтобы деньги водились весь год.

Елку украсьте символом 2019 года. А в новогоднюю ночь исполните свое желание.

Рыбы.

Откройте для себя новый алкогольный напиток в новогоднюю ночь. Выучите смешную песенку про Новый год и обязательно ее спойте в кругу друзей.

Порадуйте незнакомца - на улице подарите кому-то открытку. Главное, искренне и от души.