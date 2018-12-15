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Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять
Українські заробітчани знайшли собі роботу і в одному з найдорожчих міст у світі, у Парижі
Українці тисячами їдуть за кордон, аби знайти там роботу з більш достойною платнею.
Чоловіки найчастіше йдуть працювати на будівництво, а жінки – нянями або ж прибиральницями. Знайшли роботу українці і у Франції.
«Наші чоловіки у Франції працюють на будівництві, ремонтних роботах, в день отримують від 50 євро. Жінки частіше отримують погодинну оплату – від 8 євро за годину», – розповіла Наталя, яка вже другий рік живе у Франції.
Зазначається, що серед українських заробітчан зустрічаються і ті, хто працює перукарями, манікюрницями, фотографами.
Париж – дороге місто. Квартиру тут можна зняти від 16 тисяч гривень за місяць, це в гірших районах чи далеко від центру або ж за зовсім невеличке житло.
У Парижі є навіть квартири загальною площею 9 квадратних метрів, і це вже з кухнею, душем і туалетом. Місячний проїзд на всі види транспорту коштує 2 250 грн, а одноразовий білет – 64 грн.
«Якщо говорити про продукти харчування, то масло можна купити і за 1 євро. Помідори в середньому коштують від 48 до 64 гривень, яблука до 96 гривень», – додала Наталя.
Вона додала, що іноді дешевше буває придбати вже готову французьку страву, ніж приготувати борщ.
Источник politeka
Теги: Донбасс, Франция, заработок, украинец
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