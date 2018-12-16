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Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака
На небе растущая Луна в Водолее. Вы будете в не себя от счастья, если встретитесь со старыми друзьями, вспомните былые годы и просто пообщаетесь в тихой и уютной атмосфере взаимопонимания и гармонии. Можно также обдумать обычаи своей семьи и ввести новые традиции, чтобы стать еще ближе друг к другу, пишут Подробности.
Овен
Вам может поступить предложение о новой работе или новой должности на старом месте, но вас могут преследовать сомнения, то ли это, что нужно. Не принимайте в спешке решение, такое дело требует серьезного подхода и размышлений.
Телец
Невзирая на стабильный доход и вполне успешную самореализацию, мысли о новой работе не дадут покоя. Жизнь всего одна, поэтому торопитесь применить себя везде, где желаете, но делайте только взвешенные шаги. Не забывайте следить за собой, ведь вы на веду у всех.
Близнецы
Вам стоит продолжать развиваться в своей сфере, иначе станете среднестатистическим работником и рискуете быть сокращенным или пойти на понижение.
Рак
Сегодня вы окажетесь в приятной компании умных и творческих людей, которые умеют создавать креативную атмосферу. Там вы сможете почувствовать себя чрезвычайно талантливым и важным человеком. Пора свести на нет общение с людьми, которые вас не ценят.
Лев
Не стоит вкладывать деньги в проекты, в которых вы сомневаетесь. Лучше посоветуйтесь с опытными специалистами или самыми близкими людьми. Не время одалживать кому-то даже незначительные суммы, вскоре деньги могут понадобиться вам самим.
Дева
Многие представители знака осмелятся открыть собственное дело. Принимайте на работу проверенных людей, не бойтесь что из-за дружеских отношений с ними могут возникнуть разногласия на работе, коллеги понимают всю ответственность перед вами.
Весы
Несмотря на то, что с самого утра вы представляли себе уютный семейный вечер, планы могут резко измениться. Возможно, кому-то понадобится ваша помощь, придется выручить друга. Не расстраивайтесь, зато выходные вы сможете провести, как и планируется.
Скорпион
Стоит меньше времени уделять размышлениям о том, что вы делаете правильно, а что нет — начните конкретно действовать. В этот день очень поднимет настроение, если пригласите в дом хороших друзей, которых давно и хорошо знаете.
Стрелец
Если вам хочется пойти в отпуск, то не стоит отказывать себе в этом. Ваши близкие вас поддержат, к тому же, вам и дома есть чем полезным заняться. Вечером не стоит отправляться на шумную вечеринку, лучше проведите время в компании любимых людей.
Козерог
Нужно перестать уверять себя, что весь мир против вас. Настройтесь на позитивную волну и воспринимайте жизнь такой, какая она есть. Скоро все изменится к лучшему, а от былых проблем не останется ни следа. Верьте своему чутью.
Водолей
Нельзя быть мелочными и грубыми. Вы настолько обозлены на себя, а от этого несправедливо страдают другие люди, которые случайно попадают вам на глаза. Перестаньте считать себя самым несчастным человеком в мире, не злите карму. Медитации пойдут на пользу.
Рыбы
Лучше этот день провести в кругу тех, кем дорожите. Если вы планировали отправиться на вечеринку, то лучше поменяйте эти планы в пользу семьи. Будьте менее педантичными в работе, вас и без того ценит начальство. Научитесь расслабляться.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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