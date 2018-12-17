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Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось
В ночь празднования Нового года больше всего верят в чудеса и ожидают волшебства. Если правильно загадать желание в новогоднюю ночь, оно непременно исполнится, пишет Политека.
Атмосфера праздника концентрирует в себе вдохновение, радость, надежду и мечты сразу многих людей. От этого новогодняя энергетика настолько мощная, что помогает в осуществлении заветного. И загадать желание в новогоднюю ночь под бой курантов на стыке времени и переходе в новый год стало уже традицией для многих.
Главным условием для исполнения желания в 2019 году — в год Желтой Земляной Свиньи — является то, что желание должно нести добро и радость не только самом человеку, но и миру.
Загадать желание в новогоднюю ночь
Письмо Деду Морозу
Загадать желание в новогоднюю ночь можно, устроившись рядом с елкой. Напишите письмо Деду Морозу, изложив все свои мечты и желания искренне и от всего сердца, а главное — обдуманно. После положите письмо в конверт и спрячьте в тихое место. А ровно через год распечатайте конверт и прочтите письмо — большинство из желаний обязательно осуществились.
Вырежьте как можно больше снежинок из бумаги. Напишите вместе с гостями на них свои заветные желания. А после боя курантов развейте все снежинки на улице. Так вы направите своим мечты в мир — они непременно сбудутся.Снежинки-невидимки
Желания под подушкой
Загадать желание в новогоднюю ночь можно уже после основного празднования перед сном. Напишите свои желания на 12 небольших листиках, а один оставьте пустым. И положите все под подушку. Наутро достаньте один из листов с желаниями — что попадется, то и сбудется. Если попадется пустой лист — к сожалению, исполнения желания ожидать не стоит.
Также вы можете создать в новогоднюю ночь атмосферу исполнения желаний. Украсьте елку монетами и денежными купюрами, так вы привлечете финансовую стабильность. Чтобы встретить вторую половинку или наполнить дом любовью — украсьте жилище сердечками и парными предметами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, новый год, новогодняя ночь, желание
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