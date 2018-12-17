Все рубрики раздела
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Кольца, которые мы носим на пальцах, могут по-разному воздействовать на нас.
Специалисты медицинского центра при Канзасском университете опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации данные о том, что воздействие на активные точки тела может оказывать влияние на здоровье людей. При этом, отмечают эксперты, от 40 до 80 таких точек расположены на пальцах рук.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Судя по тем данным, которые представили эксперты в своей публикации, традиция ношения обручальных колец на безымянном пальце – не случайна.
«Стимуляция активных точек на безымянном пальце влияет на сексуальное здоровье. Таким образом, ношение кольца может поддерживать либидо на протяжении всей жизни. Но носить кольцо, которое явно стало мало, не стоит: в этом случае оно способно навредит половой функции, а также усугубить гипертонию и атеросклероз», - приводится мнение специалистов в журнале.
Влияют на здоровье по мнению исследователей и кольца на других пальцах. Так, ношение кольца на среднем пальце воздействует на активные точки, связанные с сердечно-сосудистой системой и эндокринными железами. Кольцо на мизинце влияет на точки, отвечающие за работу желудка и кишечника.
Эксперты отмечают важность таких аспектов, как обхват пальца кольцом и длительность воздействия – не стоит носить тесных, сдавливающих пальцы, колец и тем более слишком долго. По их словам, на ночь кольца нужно снимать со всех пальцев.
«Постоянное ношение кольца на мизинце увеличивает вероятность заболевания 12-перстной кишки, а круглосуточное ношение обручального кольца -гинекологических проблем. Носить сразу несколько разных колец на одном пальце следует не дольше 5 часов: площадь воздействия на активные точки при этом оказывается большой, и это может способствовать нарушениям в организме, вплоть до возникновение астматических приступов и нарушений сердечного ритма», - предостерегли специалисты.
Теги: Донбасс, здоровье, кольцо, пальцы, медицина
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)12:02
- Отменят ли военное положение в Украине: Порошенко лично озвучил четкие причины 10:55
- На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек10:35
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных 10:20
- Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин10:04
- Боевики «ДНР» отправляют железнодорожные вагоны «на металл»09:00
- ОБСЕ: НВФ перебросили под Луганск «Гиацинты»08:45
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца08:15
- Торецк остался без воды из-за серьезного обстрела. Жителей просят сделать запасы08:00
- РФ что-то задумала: в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке "Фокусник"07:45
- В Украине получателям субсидий готовят новые препятствия12:20
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)12:02
- «Укрзализныця» добавила 5 дополнительных поездов к Новому году11:47
- За месяц до выборов в Украине массово пересчитают пенсии11:30
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- Отменят ли военное положение в Украине: Порошенко лично озвучил четкие причины 10:55
- На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек10:35
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных 10:20
- Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин10:04
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра