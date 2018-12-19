Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год

19.12.2018 08:30

Если вы не хотите провести Новый год рядом с белым другом, лучше исключить эти продукты.



Под Новый год, по словам диетолога, в торговых сетях «могут красиво нарезать и упаковать под пленку продукт с истекшим сроком годности».



Найдите возможность приготовить угощения к столу для новогодней ночи самостоятельно - это уменьшит вероятность того, что на него попадут блюда недобросовестной обработки, а также некачественные и просроченные продукты. Таким советом поделилась врач-диетолог Людмила Бабич.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.



Специалист рассказала о том, какие продуктов нужно приобретать к праздничной встрече Нового года особенно тщательно. Без надлежащей осмотрительности такие продукты могут оказаться опасными для здоровья.



Магазинные салаты. По мнению эксперта, производителям готовых блюд в праздники невозможно удержаться от того, чтобы не сэкономить на продуктах, ведь именно торговля в праздничные дни обеспечивает особенно большую прибыль. Магазинные салаты в Новый год могут быть опасны: в них можно найти просроченные и некачественные продукты, которых не может выдать вкус из-за щедро добавляемых в салаты заправок, приправ, майонеза.



Красная икра. Специалист утверждает, что новогодние праздники являются легким способом избавиться от старых партий икры, и советует внимательно изучать срок годности и условия хранения продукта.



Нарезки. Эксперт убеждена, что никто не станет делать нарезки из свежего качественного мяса или сыра. Под Новый год, по словам диетолога, в торговых сетях «могут красиво нарезать и упаковать под пленку продукт с истекшим сроком годности». Но и на хорошей нарезке, особенно из вареных колбас и ветчины, при комнатной температуре быстро начинают размножаться бактерии, которые способны вызвать пищевое отравление.



Алкогольные напитки. Покупая алкоголь, убедитесь в том, что это не подделка. Очень часто за «громкими» названиями прячется состав из дешевых компонентов, да еще и сдобренных сахаром. Для печени подобное «шампанское» может оказаться очень опасным. Сахар и алкоголь – «убийственное» сочетание для органа.



Десерты. Торты и пирожные со взбитыми сливками и сметанным кремом могут храниться в холодильнике всего 6 часов. Сладости с заварным и творожным кремом - до 18 часов в прохладном месте. Белковый крем выдерживает хранение не более 72 часов. Десерты в Новый год – одно из самых опасных угощений: в этих изделиях могут быстро развиваться бактерии.