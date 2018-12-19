Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год

19.12.2018 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год

Если вы не хотите провести Новый год рядом с белым другом, лучше исключить эти продукты.

Под Новый год, по словам диетолога, в торговых сетях «могут красиво нарезать и упаковать под пленку продукт с истекшим сроком годности». 

Найдите возможность приготовить угощения к столу для новогодней ночи самостоятельно - это уменьшит вероятность того, что на него попадут блюда недобросовестной обработки, а также некачественные и просроченные продукты. Таким советом поделилась врач-диетолог Людмила Бабич. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.

Специалист рассказала о том, какие продуктов нужно приобретать к праздничной встрече Нового года особенно тщательно. Без надлежащей осмотрительности такие продукты могут оказаться опасными для здоровья. 

Магазинные салаты. По мнению эксперта, производителям готовых блюд в праздники невозможно удержаться от того, чтобы не сэкономить на продуктах, ведь именно торговля в праздничные дни обеспечивает особенно большую прибыль. Магазинные салаты в Новый год могут быть опасны: в них можно найти просроченные и некачественные продукты, которых не может выдать вкус из-за щедро добавляемых в салаты заправок, приправ, майонеза. 

Красная икра. Специалист утверждает, что новогодние праздники являются легким способом избавиться от старых партий икры, и советует внимательно изучать срок годности и условия хранения продукта. 

Нарезки. Эксперт убеждена, что никто не станет делать нарезки из свежего качественного мяса или сыра. Под Новый год, по словам диетолога, в торговых сетях «могут красиво нарезать и упаковать под пленку продукт с истекшим сроком годности». Но и на хорошей нарезке, особенно из вареных колбас и ветчины, при комнатной температуре быстро начинают размножаться бактерии, которые способны вызвать пищевое отравление.

Алкогольные напитки. Покупая алкоголь, убедитесь в том, что это не подделка. Очень часто за «громкими» названиями прячется состав из дешевых компонентов, да еще и сдобренных сахаром. Для печени подобное «шампанское» может оказаться очень опасным. Сахар и алкоголь – «убийственное» сочетание для органа. 

Десерты. Торты и пирожные со взбитыми сливками и сметанным кремом могут храниться в холодильнике всего 6 часов. Сладости с заварным и творожным кремом - до 18 часов в прохладном месте. Белковый крем выдерживает хранение не более 72 часов. Десерты в Новый год – одно из самых опасных угощений: в этих изделиях могут быстро развиваться бактерии.



Теги: Донбасс, праздник, продукты, Новый год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх