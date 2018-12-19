ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года

19.12.2018 09:30

Декабрь – самый любимый месяц , когда все живут в ожидании чуда, волшебства и, конечно, перемен.

До 31 декабря осталось всего ничего. А еще так много нужно успеть!

Мы составили для вас, небольшой список экспресс-дел, которые нужно успеть до Нового года:

1. Составьте список подарков,для своих родных.



2. Избавьтесь немедленно от вещей, к которым не притрагивались год.

3.Позаботьтесь о своем здоровье, запишитесь на первую январскую спортивную тренировку.

4. Подумайте, а что вы подарите на новый год себе. Вы заслужили же, да?

5. Спросите себя, какое главное НГ-обещание осталось невыполненным выполните его минимум на 1% .

6. Напишите названия двух книг, которые прочтете за время зимних каникул.

7. Скажите трем близким людям, что вы их любите и они наполняли этот год радостью.

8. Сделайте доброе дело, порадуйте незнакомого человека.

9. Найдите самый позитивный астрологический прогноз для вашего знака на 2019-ый. Поверьте в него.

10. Составьте сообщение для поздравительной рассылки друзьям.