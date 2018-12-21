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Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи
Эти продукты избавят от прыщей на лице.
Многие диетологи говорят, что помимо косметики и процедур у врача, чтобы иметь возможность похвастаться здоровой и чистой кожей, необходимо организовать специальный рацион.
В частности, в нем должны присутствовать следующие продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки богаты цинком, который отвечает за контроль выделения кожного сала. Используй семечки тыквы, как перекус. Помимо работы с кожей, они еще очень полезны для фигуры и волос.
Темный шоколад
Черный шоколад также богат цинком, который очень нужен проблемной коже. Кроме того, шоколад работает, как природный антидепрессант. А хорошее настроение – обязательное условие в лечении всего, чего угодно. В том числе, и прыщей.
Брокколи
Брокколи – обязательный продукт в рационе девушки, которая хочет иметь красивую, чистую и упругую кожу. Этот овощ богат витаминами А, В и К, которые в комплексе нужны для полноценного ухода за проблемной кожей.
Инжир
В инжире можно найти огромное количество магния, который необходим для того, чтобы избавиться от прыщей. Помимо того, инжир – это вкусно и полезно. Он с легкостью может заменить десерт.
Коричневый рис
Коричневый рис работает, как абсорбент и источник клетчатки. Его роль в уходе за проблемной кожей сложно переоценить, так как он уменьшает воспалительные процессы.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, диета, прыщ
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- «МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»13:12
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