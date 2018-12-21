Все рубрики раздела
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
Взаимосвязь между котами и болезнями человека
Самыми распространенными домашними «целителями» считаются кошки. Если хозяину удается установить с ними доверительные отношения, то кошки способны находить и лечить больные места своего хозяина. Они ложатся на это место, мурлыкают, согревают его своим теплом – и боль отступает. В серьезной ситуации кошка может по нескольку часов не отходить от больного. По статистике, любители кошек обращаются к врачам почти в 5 раз реже, чем те, у кого их нет.
1. При сердечно-сосудистых болезнях
Известно множество историй о том, как кошки спасали людей от сердечного приступа и гипертонического криза. Кошка может даже предупредить о возможном приступе. Владельцы кошек знают, что их любимцы иногда начинают ластиться, когда их хозяин сильно раздражен или находится в напряжении. Кошка в доме уменьшает риск повторного инфаркта миокарда. У человека, недавно перенесшего приступ, нормализуются давление и пульс после того, как он в течение нескольких минут погладит любимую кошку.
2. При болезнях желудочно-кишечного тракта
Гладить кошек полезно и для пищеварения. Короткошерстные или бесшерстные кошки (сфинксы, сиамские, ориентальные, абиссинские, тонкинские, кораты, египетские мау) обычно лучше других пород лечат болезни желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.
3. При стрессе и усталости
Кошки способны снять усталость, стресс, мигрень, понизить давление, нормализовать пульс. Отличными психотерапевтами и невропатологами считаются длинношерстные кошки — сибирские, ангорские, персидские, бирманские, норвежские лесные кошки, которые помогают людям, страдающим бессонницей, раздражительностью, депрессией.
Черные кошки забирают у человека вдвое больше отрицательной энергии, чем кошки других цветов. Рыжие кошки сами отдают положительную энергию. Кошки кремового окраса «тонизируют» нашу энергетику, ну а серо-голубые – успокаивают. Белые же кошки – непревзойденные лекари по показателям.
4. Для повышения иммунитета
Если ежедневно слушать кошачье мурлыканье, исполняемое на частоте 4 – 16 Гц, это положительно отразится на иммунитете. Учёные предполагают, что мурлыканье схоже с лечением ультразвуком, которое ускоряет заживление ран, рост и укрепление костей. Персидские кошки способны облегчать боли в суставах и симптомы остеохондроза.
5. Для увеличения продолжительности жизни
Ученые института геронтологии исследовали влияние кошек на продолжительность жизни их владельцев и пришли к выводу, что люди, которые всю свою жизнь держали в доме кошку, живут в среднем на 10,3 года дольше, чем те, у кого кошки не было. У кошатников показатели кровяного давления лучше и содержания холестерина в крови оказались ниже.
6. Кошки-иглотерапевты
Кошки способны выступать и в роли «иглотерапевта»: когда они забираются на хозяина и, мурча, выпускают коготки, то раздражают рефлексогенные зоны, как при настоящем сеансе иглотерапии. Этот способ лечения давно используется в народной медицине.
7. Кошки как энергоинформационный прибор
Биоэнергетики считают, что кошка – это настоящий энергоинформационный прибор. По их мнению, если кошка часто ложится на голову своего хозяина, у него, скорее всего, гипертония или склонность к головным болям. Если любимец ложится на левую лопатку или плечо, это говорит о проблемах с сердцем. Кошка ложится на поясницу, если «чувствует» проблемы с почками, на ноги – если хозяин страдает пониженным давлением или часто простужается
Источник: aum.news
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, лечение, кот, домашнее животное
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово13:51
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Лыча»13:32
- «МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»13:12
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Шизик»12:48
- Взрывы в Донецкой области: неспокойно у Горловки, Светлодарска, Авдеевки, ДФС12:31
- Приходько рассказал, чего ждать Горловке в новогоднюю ночь: «Тихо здесь не будет». ВИДЕО12:09
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха»11:50
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"11:29
- В Донецке во время обстрела сгорел жилой дом11:08
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены10:51
- Грипп атакует: что надо знать14:09
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово13:51
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Лыча»13:32
- «МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»13:12
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Шизик»12:48
- Взрывы в Донецкой области: неспокойно у Горловки, Светлодарска, Авдеевки, ДФС12:31
- Приходько рассказал, чего ждать Горловке в новогоднюю ночь: «Тихо здесь не будет». ВИДЕО12:09
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха»11:50
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"11:29
- В Донецке во время обстрела сгорел жилой дом11:08
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию