Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед

22.12.2018 16:31

С давних времен День зимнего солнцестояния считался магическим, полным мистики и волшебства. Наши предки верили, что специальными ритуалами можно привлечь в свою жизнь удачу, деньги и благополучие. Также в этот день есть масса запретов, нарушение которых может повлечь за собой самые печальные и долгосрочные последствия. К примеру, нельзя ссорится или давать деньги в долг. “Вести” собрали советы, которые помогут привлечь благополучие на год вперед.

Магия солнца

Этот день по праву считается волшебным. Поэтому не забудьте загадать желание. Произнесите его шепотом, глядя в небо и обращаясь к Солнцу. Такое желание непременно сбудется.

Также этот день хорош для того, чтобы выбросить из дома хлам и устроить генеральную уборку. Это поможет и духовному очищению. Также День зимнего солнцестояния отлично подходит для медитации. Хлам можно выбросить и из головы.

Что нужно сделать в этот день

Соберите долги, которые вы успели раздать раньше.

Устройте праздничный ужин - это задобрит древних духов дня. Они принесут вам удачу в будущем году.

Начинайте смело все, что запланировали. Не обязательно вплотную приступить к проекту. Хотите сменить работу - начните отправлять резюме. Хотите дом - отложите на его покупку первую сумму денег.

Этот день хорош для гаданий. Выбрать вариант ворожения можно на свой вкус.

Запреты Дня зимнего солнцестояния

Не стоит проводить этот день в компании малознакомых людей. Также остерегайтесь толпы. Иначе ведь будущий год может превратиться в год одиночества.

Не стоит в этот день одалживать деньги, а вот со старыми долгами лучше рассчитаться до конца этого праздника.

Также плохой приметой считается оставлять дела незаконченными до этого дня. Особенно плохо не отдавать долги до Дня зимнего солнцестояния.

Ссориться с близкими и друзьями в этот день просто противопоказано. Обычный бытовой конфликт может получить продолжение, и обиды могут затянуться на 12 лет.

Нельзя в этот день оставлять незаконченными дела. Потом на то, чтобы завершить задуманное придется положить немало усилий.