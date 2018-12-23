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Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні

23.12.2018 17:33
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Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні

У церкві 23 грудня вшановується пам'ять Міни Красномовного, котрий постраждав за віру в Христа на початку IV століття разом з іншими християнами Евграфом і Ермогеном. Відомо, що Міна був посланий з Афін в Олександрію імператором Максиміліаном. Йому було наказано придушити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, а почав проповідувати віру в Христа. Тоді Міну схопили і піддали суду, а потім - мукам. Імператор власноручно вбив Міну, а іншим мученикам Ермогену і Евграфу велів відрубати голови.
Міна прославився своїм цілительским талантом і особливо часто допомагав людям, котрі страждали недугами. Міна також вшановується як помічник в боротьбі з хворобами очей. Крім того, подейкували, що Міна прибирає з очей пелену, яка заважає відрізняти добро від зла і правду від брехні. Людина з пеленою на очах не може вести праведний спосіб життя, а Міна як раз і допомагав прозріти, не піддатися спокусам.
В іншому день 23 грудня був зовсім звичайним. Дівчата вранці сідали ткати або прясти, оскільки від снігу світла було більше, і робота кипіла.
Народні прикмети на 23 грудня
Ясний день віщує швидкий прихід морозів
Якщо людина народилася 23 грудня, то її талісманом вважається малахіт і нефрит
Снігу навалило до самої огорожі - буде погане і неврожайні літо, і навпаки
Зірки мерехтять 23 грудня - буде холоднеча
Яскраві і блискучі зірки обіцяють морозну погоду
Зірки 23 грудня дрібними здаються - чекай снігопаду
Яскраво сяє Велика Ведмедиця - буде заметіль
Сухий сніг 23 грудня розноситься вітром - буде посушливе літо
Ясна і безхмарна погода - скоро похолодає
Пиво в діжці піниться - чекай сніжну погоду.
Білі хмари - прикмета до того, що скоро буде похолодання
Сороки 23 грудня літають поруч з хатами або лізе під стріху - чекай хуртовини.
Источник Depo.



Теги: Донбасс, праздник, приметы, декабрь
 
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