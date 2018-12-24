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Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год
Семь правил для новогоднего застолья.
Больная голова, изжога, пелена перед глазами и тошнота -большинству хорошо знакомы все симптомы похмелья, с которыми утром 1 января можно бороться разными способами.
Но гораздо проще - избежать похмелья, соблюдая несложные правила, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Медикфорум.
1. 1 января после застолья с алкогольными напитками вполне возможно сохранить хорошее самочувствие и не страдать от похмелья, утверждает врач. Проще всего это сделать тем, кто не пьет совсем, либо ограничивается символическим бокалом шампанского.
2. Другой проверенный способ избежать плохого самочувствия и синдрома похмелья после новогодней ночи - не мешать алкогольные напитки.
«Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. Важно следовать принципам: не смешивать зерновые спирты (водка, виски, джин) с виноградными (вино, коньяк, бренди), ягодными, фруктовыми», - сказала Шастина.
3. Если под бой курантов поднимается бокал с шампанским, но оно не является напитком вечера, лучше после него пить что-то одно. Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в новогоднюю ночь следует отдать предпочтение белому сухому вину - оно нанесет наименьший вред печени и всему организму.
4. Шампанское, которым традиционно встречают Новый год, следует пить только в начале вечера и в небольшом количестве - не больше 150 граммов. Все, что будет выпито сверх этого количества, лишь поспособствует возникновению похмелья на следующий день.
5. За 3-4 часа до праздничного застолья нужно плотно поесть. Употреблять специально что-то жирное перед принятием спиртных напитков не стоит: утверждения о полезности такого приема – это миф.
«Если съесть жирную пищу или масло перед приемом алкоголя, это может спровоцировать резкий переход в состояние «нестояния»: произойдет сбой в работе ферментных систем, вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу, что чревато развитием изжоги, тяжести в желудке, тошноты», - пояснила эксперт.
6. Ни в коем случае не разбавляйте крепкие напитки газировкой, иначе быстрое, тяжелое опьянение с последствием в виде мучительного похмелья будет гарантировано. Лучше класть в напитки лед – это помогает потреблять меньше алкоголя.
7. Во время застолья не следует выходить на улицу проветриваться, потому что при этом возможно резкое ухудшение состояния. Активная прогулка на свежем воздухе принесет гораздо больше пользы на следующий день после хорошего сна.
Теги: Донбасс, здоровье, похмелье, советы, Новый год
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