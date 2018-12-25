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Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо
Цього дня католики відзначають Різдво. Будинки, ще задовго до настання свята, прикрашають яслами з фігурками немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа, а також соломою, яка у католиків є одним з головних символів Різдва. Ці атрибути присутні в будинках зовсім не випадково. В ясла, застеливши її соломою, і поклала Марія свого новонародженого сина Ісуса. Красиво прикрашені ялинки та омели також займають у будинках католиків почесне місце. Одна з цікавих традицій у католиків – доручати дітям виготовлення різдвяних іграшок. Такі іграшки у формі ліхтариків, сердечок і різних звіряток потім теж вішають на ялинку в якості прикраси, пише depo.ua
Перед Різдвом випікають спеціальне печиво, а папірець, на якому написано передбачення, кладуть всередину. Печивом пригощають всіх гостей, які приходять в будинок в ці дні.
У православній церкві 25 грудня вшановується пам'ять святого Спиридона Триміфунтського, який жив на території Кіпру в III-IV ст. У дитинстві Спиридон, навіть незважаючи на роки, вів праведне життя і щиро вірив у Бога, був доброзичливим і чуйним. За добрі справи він був нагороджений цілительским даром, а також міг виганяти бісів. Після смерті своєї дружини Спиридон став єпископом міста Тримифунта на Кіпрі. Згідно з переказами, одного разу трапилася досить тривала посуха, і святитель з допомогою молитви зміг викликати дощі. Своїм прикладом Спиридон показував, як має поводитися справжній християнин, був працьовитим і добрим. Також він дбав про суворе дотримання церковних правил і збереження тексту Священного Писання в незмінному вигляді.
25 грудня називали Переворотом і навіть говорили, що Спиридон сам повертає сонце так, щоб воно не сховалося від людей. Працювати на Спиридона заборонялося, але можна було ворожити. Люди 25 грудня часто намагалися дізнатися, чи буде родючим майбутній рік. Для цього можна було спостерігати за вітром. Якщо він змінював протягом дня, то рік буде врожайним. Після сонцевороту господині потрібно було увіткнути серп в одвірок. Господар у цей час вклинює сокиру в поріг. Робили це для того, щоб сила інструменту частково перейшла до дому і захистила мешканців від нечисті.
Була поширена традиція закликати сонце 25 грудня. Для цього люди розпалювали багаття. Намагалися не ходити до лісу без особливої необхідності, оскільки вважали, що ведмідь може крутитися в барлозі, почути людину, прокинутися і напасти. Вважали день небезпечним, оскільки відбувалася боротьба між світлом і тінню. Говорили, що у цей день сонце повертається на літо, день йде на прибуток.
Народні прикмети на 25 грудня
Яка погода на 25 грудня, такою вона буде і 31 грудня
Похмурий ранок - чекай ранню весну
Якщо людина народилася в день Спиридона, то в якості талісмана слід носити олександрит і онікс
Горобці 25 грудня в гнізда тягнуть пух - незабаром вдарять сильні морози
Вітер різко змінює свій напрямок - чекай багатого урожай гречки в наступному році
Сонечко грає - прикмета до того, що Святки будуть ясними
Гілки ялівцю згинаються - буде хуртовина
Худобу 25 грудня в стійло проситься - чекай снігопаду.
Теги: Донбасс, Рождество, лес, католическая церковь, приметы
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