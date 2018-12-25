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Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы
Оккупанты уже фиксируют деформацию конструкций моста. Об этом заявила журналист и блогер Лариса Волошина. По ее словам, сейчас нельзя прогнозировать, как поведет себя мост во время зимы, пишет from-ua.
«Зима – очень важный период, потому что зимой в Азовском море создаются ледовые массы – вода с ледяной стружкой, которая движется из Азовского моря в Черное. Как будут двигаться эти массы через опоры моста, не повредят ли их, мы не знаем», – отметила она.
По словам Волошиной, российские и израильские исследователи еще раньше обнаружили «сдвиг в разные стороны» конструкций моста: «С одной стороны есть проседание на 80 мм, в других местах выгибание моста вверх на 50 мм».
«Это искривление приведет к тому, что мост утратит возможность эксплуатации. Чтобы мост упал, необходимо много времени, но до этого его уже нельзя будет эксплуатировать. В данном случае, это будет идти постепенно. В какой-то момент случится, что его просто нельзя будет использовать, особенно если они введут в строй железнодорожную колею. Если они вообще ее введут, потому что это систематические колебания, когда идет поезд», – подчеркнула она.
Блогер сообщила, что на Крымском мосту сейчас имеются сложности с прохождением грузовиков, а чтобы проехать автобусом, надо иметь специальное разрешение.
Волошина напомнила, что первый мост через Керченский пролив был построен после Второй мировой войны, по нему проезжали участники Ялтинской конференции, а сейчас он разрушен.
«Давайте запасаться попкорном и наблюдать», – заключила она.
Теги: Донбасс, зима, мост, Керченский пролив, попкорн
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