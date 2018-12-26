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Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день

26.12.2018 19:08
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Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день

Перед употреблением мандарины следует обязательно мыть.

Конкретной нормы нет, но есть здравый смысл: в день можно съедать до четырех мандаринов, не опасаясь за здоровье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.

При употреблении мандаринов нужно ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе имеются аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню человека должны быть полностью исключены.

Если аллергических реакций в анамнезе не было, то в день можно съесть 2-4 мандарина, но не доходить до уровня килограмма.

Слишком активное употребление мандаринов может оказаться вредным для самочувствия людей, которые страдают от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Также мандарины не следует употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.

Что важно: перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. Для сохранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты химикатами – об этом, например, могут говорить яркий восковой блеск на фруктах и их липкость. Эти химические растворы могут нанести серьезный вред здоровью, если человек, помимо прочего, употребляет еще и алкоголь, предостерегли эксперты.



Теги: Донбасс, здоровье, мандарин
 
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