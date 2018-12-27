Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы

27.12.2018 20:19

27 декабря, Кабинет министров принял постановление о монетизации жилищных субсидий населению в денежной форме пишет 0629.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, правила назначения помощи к уплате коммунальных платежей остаются неизменными, меняется только алгоритм ее выплаты.

Монетизация будет осуществляться в три этапа.

Уже с 1 января 2019 года участвовать в монетизации льгот и субсидий будут те семьи, которые обратятся за помощью впервые. Субсидия от государства будет поступать на их персональный аккаунт в "Ощадбанке". Банк рассчитывается за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу информирует SMS-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку.

Тем семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через "Ощадбанк" оплатит часть коммуналки, в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты будут доплачивать вторую часть счета.

Например, домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в размере 1500 гривен. А сумма всех коммунальных платежей составляет 2000 гривен. 1500 субсидийных гривен "Ощадбанк" перечислит поставщикам услуг и проинформирует семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить за коммуналку 500 грн.

С 1 мая 2019 монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

А с 1 октября 2019 заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

Министерство социальной политики также подготовило ответы на пять самых распространенных вопросов о монетизации льгот и субсидий для оплаты коммунальных услуг.

1. Нужно ли повторно подавать документы?

Да, все получатели льгот и субсидий должны в мае 2019 года подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах. Документы следует подавать в управление социальной защиты населения, предоставив разрешение на обработку персональных данных.

При этом в "Ощадбанк" идти не нужно — в правительстве заявили о максимальной автоматизации процесса, чтобы основная нагрузка легла на управления социальной защиты населения, государственный банк и поставщиков коммунальных услуг.

Тем, кто в мае 2019 года впервые обратится за помощью, обновлять документы не нужно — заявители автоматически станут участниками монетизации льгот и субсидий.

2. Нужно самостоятельно открывать счет в "Ощадбанке"?

После обработки заявления на каждого получателя субсидий счет открою автоматически. Персональный аккаунт будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленные газ, тепло, электроэнергию и воду. "Ощадбанк" ежемесячно будет информировать субсидиантов и льготников SMS-сообщением о поступлении средств от государства, их использовании и остатке.

После окончания отопительного сезона — в июне — суммы неиспользованных средств перечислятся на текущие счета получателей жилищной субсидии. Счет каждому «Ощадбанк» откроет автоматически, без дополнительного обращения в банк.

3. Как будет происходить оплата коммуналки?

Все будет происходить автоматически. Ежемесячно поставщиками коммунальных услуг для "Ощадбанка" будет формироваться онлайн-платежка субсидианта. Банк будет перечислять поставщику субсидию. Об этом и о том, сколько нужно будет доплатить за «коммуналку», "Ощадбанк" сразу же сообщит субсидианту SMS-сообщением.

Для субсидиантов создадут личные кабинеты, где можно будет отследить информацию о размере начисленной помощи, перечне коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии, остатке средств. Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре "Ощадбанка" по тел. 800 210 800.

4. Почему "Ощадбанк"?

Это финансовое учреждение — государственный уполномоченный по десятку правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Никаких комиссий от субсидиантов и льготников за обслуживание их персональных учетных счетов «Ощадбанк» брать не будет.

5. Почему деньги не раздадут сразу на руки?

В Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Если сразу раздать такому количеству людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.

Помощь будет поступать на персональный аккаунт субсидианта и льготника в "Ощадбанке", а все, что останется после оплаты коммунальных услуг в течение года, по результатам отопительного сезона украинцы, которые сумеют сэкономить, смогут забрать из банка наличными.