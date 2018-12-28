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Найдена причина опасных ночных кошмаров
В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек.
Прием антидепрессантов, посттравматическое стрессовое расстройство и тревожность являются возможными причинами расстройства поведения в фазу сна с быстрым движением глаз. В этом состоянии люди могут кричать во сне, падать с кровати и биться, нанося себе повреждения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.
В фазу быстрого сна (REM) наблюдается повышенная активность головного мозга, а одним из характерных признаков являются быстрые движения глазных яблок. В эту фазу человек видит сновидения, в том числе кошмары. Мышцы тела находятся в расслабленном состоянии, однако при расстройстве поведения в REM (РПБДГ) сигналы, которые мозг посылает для предотвращения движения рук и других частей тела, нарушаются.
В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, средний возраст которых составлял 63 года. Добровольцев обследовали, также им были заданы вопросы об образе жизни, их поведении и различных социальных, экономических и психологических факторах. Были определены 958 человек с РПБДГ, у которых не было признаков деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона и апноэ (кратковременная остановка дыхания) во сне.
Оказалось, что те, у кого наблюдаются симптом расстройства поведения, в два раза чаще принимают антидепрессанты, а также в 2,5 раза чаще страдают от посттравматического стрессового расстройства. При этом мужчины были более склонны к развитию РПБДГ, чем женщины. Кроме того, нарушения REM на 25 процентов повышали склонность к алкоголизму. В группу риска также попали курильщики и люди с низким уровнем образования.
РПБДГ является признаком скорого развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви и мультисистемной атрофии.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, кошмар
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