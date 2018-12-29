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11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются
Почему сегодня так трудно построить крепкие отношения? Почему мы каждый раз терпим неудачу в любви, хотя так отчаянно стараемся? Почему люди вдруг стали неспособными в личной жизни? Мы разучились любить? Или вообще забыли, что такое любовь?
1. Мы не подготовлены.
К жертвам, к компромиссам, к безусловной любви. Мы не готовы вкладывать все, что нужно, чтобы отношения работали. Мы хотим, чтобы все было легко. Мы предпочитаем сбежать при первой трудности. И нам немного для этого нужно. Мы не позволяем нашей любви вырасти, потому что отпускаем ее раньше времени.
2. Мы ищем не любовь.
А только удовольствие и эйфорию. Мы хотим того, с кем можно смотреть фильмы и гулять, а не того, кто понимает нас, даже когда мы молчим. Мы проводим время вместе, но не создаем воспоминания. Мы не хотим скучной жизни. Мы не хотим партнера на всю жизнь, а лишь того, с кем можем почувствовать что-то прямо сейчас. Когда же эйфория проходит, мы обнаруживаем, что никто не готовил нас к будням любви. Мы не верим в красоту предсказуемости, потому что слишком ослеплены жаждой приключений и страсти.
3. Мы слишком поглощены жизнью, не оставляя места для любви.
У нас нет времени любить, нет терпения строить отношения. Мы — занятые люди, которые гонятся за материальными мечтами. Отношения — это уже неудобно.
4. Мы хотим мгновенного вознаграждения за то, что делаем.
В соцсетях со своими постами, в карьере, с людьми, в которых влюбляемся. Мы едва знаем человека, а уже хотим зрелости в отношениях, которая приходит со временем, эмоциональной связи, которая развивается годами, какого-то особого чувства. Кажется, ничто не стоит нашего времени и терпения — даже любовь.
5. Кажется, будто нам лучше провести один час с сотней людей, чем целый день — с одним человеком.
Мы верим в том, что у нас есть варианты. Мы больше верим в то, что всегда можно встретить кого-то нового, чем в то, чтобы узнать человека. Мы жадные. Мы хотим иметь все. Мы начинаем отношения при малейшей симпатии и уходим, как только находим что-то лучше. Мы не хотим открывать лучшее в том одном человеке. Мы хотим, чтобы он был идеальным. Мы встречаемся со многими, но редко когда даем кому-то из них реальный шанс. Мы разочаровываемся в каждом.
6. Технологии сблизили нас так сильно, что невозможно дышать.
Наше физическое присутствие заменилось сообщениями, голосовыми и письменными, снапчатами и видеозвонками. Мы больше не чувствуем потребности проводить вместе время. У нас и так слишком много друг друга — в соцсетях, в каждом мессенджере. Нам больше не о чем говорить при встрече.
7. Мы — поколение, которое заявляет о своей сексуальной свободе.
Мы отделяем секс от любви, или так думаем. Мы сначала занимаемся сексом, а потом решаем, хотим ли кого-то любить или нет. Секс происходит легко, а вот верность — нет. Переспать с кем-то — это уже как напиться. Мы делаем это не потому, что любим человека, а потому что хотим чего-то приятного. Это все временно удовлетворение. Секс вне отношений — больше не табу. Теперь есть «открытые отношения», «друзья с привилегиями», случайные встречи, секс на одну ночь и пр.
8. Мы — поколение путешественников, которые долго не задерживаются на одном месте.
Все боятся серьезных отношений. Мы думаем, будто не созданы для них. Мы не хотим оседать. Даже мысль об этом пугает многих. Мы не можем представить себя рядом с одним человеком до конца жизни. Мы уходим. Мы боимся постоянства, будто это какое-то зло. Нам нравится верить, что мы не такие, как все. Что мы не вписываемся в общественные нормы.
9. Мы — практичное поколение, которое руководствуется только логикой.
Мы больше не знаем, что значит быть безумно влюбленным. Мы не берем билет в другой конец планеты, лишь бы увидеть любимого человека. Мы даже расходимся из-за большого расстояния. Мы слишком чувствительны для любви.
10. Мы боимся.
Боимся влюбиться, отдаться одному человеку, потерпеть неудачу, испытать боль, разбить себе сердце. Мы никого не впускаем в свой внутренний мир, и сами никого не пытаемся любить безусловно. Мы выглядываем из-за стен вокруг себя, которые сами же создали, ищем любовь и сбегаем, как только находим ее. Мы вдруг думаем, что не потянем. Мы не хотим быть уязвимыми. Мы не хотим оголять душу. Мы слишком осторожны.
11. Мы даже не ценим свои отношения.
Мы отпускаем самых прекрасных людей, потому что ведь вокруг есть много других. И нам кажется, что может быть лучше. Мы больше не ценим свои отношения.
Источник : https://mirkrasoty.life/
Теги: Донбасс, причины, отношения
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