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Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю
Творожная диета среди адептов похудения неизменно пользуется отменной репутацией.
Желающим похудеть до Нового года диетологи рекомендуют использовать творожную диету. Данный молочный продукт является одним из самым полезным, он богат белком, кальцием и фосфором.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Творожные диеты бывают разные, они отличаются как длительностью, так и строгостью потребляемой пищи. При этом питаться им в течение долгого времени нежелательно - это может принести вред здоровью. По словам врачей, желающим избавиться от лишнего веса, правильно будет принимать в пищу нежирный творог.
Медики составили диету, которая поспособствует избавлению от дополнительных килограммов в течение одной недели. Для этого в день следует соблюдать такие правила: на завтра есть немного овсянки с ягодами и чай, перекусывать яблоками, а в обед съедать 200 граммов творога с чайной ложкой меда, перекусить потом можно кефиром или орехами. На ужин подойдет блюдо на основе творога: запеканка без сахара или сырники в духовке.
Теги: Донбасс, диетолог, неделя
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