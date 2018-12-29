Какие сладости больше всего вредят здоровью человека

29.12.2018 08:15

Диетологи назвали пять наиболее опасных сладостей для здоровья человека. Так пишетreplyua.net, ссылаясь на newsyou.info.



Первым делом, специалисты рекомендуют отказаться от всевозможных кексов и пирожных. В большинстве случаев, все они посыпаны достаточно дешёвой глазурью. При её изготовлении используется краска, сделанная на нефтяной основе. Так, любители кексов и пирожных часто страдают от онкологических заболеваний. Также у них может наблюдаться синдром дефицита внимания и гиперактивность. Спровоцировать возникновение рака также способно употребление сладких газированных напитков. Ведь в их состав входит вредный для организма человека кукурузный сироп. Его негативное воздействие на здоровье людей провоцирует наличие большого количества фосфатной кислоты, а также фруктозы.



Кроме того, диетологи требуют, чтобы люди немедленно отказали от пристрастия к леденцам. В их состав также входит кукурузный сироп, о плохих свойствах которого мы говорили раньше. К тому же, в леденцах содержится большое количество искусственных красителей. В перечень вредных сладостей включён и горячий шоколад. Диетологи просят отказать от его употребления из-за присутствия в указанном продукте ГМ-масел, а также очищенного сахара.