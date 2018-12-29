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Смех укрепляет здоровье человека

29.12.2018 21:30
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Смех укрепляет здоровье человека

Врач Андрей Беловешкин рассказал, как смех может позитивно сказаться на состоянии здоровья человека. Так пишет replyua.net, ссылаясь на changeua.com.

Так, когда человек смеётся, у него падает уровень стресса. Смех помогает людям максимально расслабиться и привести нервы в порядок. Также необходимо чаще смеяться тем, кто находятся в состоянии конфликта. Доказано, что смех является своеобразным индикатором близости. Хорошее настроение делает вас более привлекательным для других людей. Следовательно, чем больше вы смеётесь, тем больше у вас друзей. Этот факт свидетельствует и о том, что смех способен укрепить отношения между парой. Ваша семья будет более крепкой, если в ней присутствует здоровый юмор. Кроме того, когда человек смеётся, происходит снижение уровня кортизола. Это способствует укреплению иммунитета. Крайне полезно смеяться детям. Ведь смех улучшает у них работу головного мозга. Следовательно, дети начинают лучше учиться.

К тому же, как показывает мировая статистика, те люди, у которых присутствует чувство юмора, живут намного дольше. Количество ранних смертей среди любителей посмеяться на тридцать один процент меньше, чем среди тех, кто постоянно хмурится. Хорошо влияет на самочувствие и умение человека смеяться над самим собой. 

 



Теги: Донбасс, здоровье, смех
 
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