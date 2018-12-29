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Учёные разгадали загадку снежинок
Учёные рассказали, почему снежинки имеют шестигранную симметричную форму, а также что делает снег белым. Так пишет replyua.net, ссылаясь на narodna-pravda.ua.
В частности, об этом поведали метеорологи из Франции. Так, создание снежинки начинается с того, что вода притягивается к самым мелким твёрдым частицам. В диаметре они достигают не более, чем сотая частица миллиметра. Стоит отметить, что снег формирует в условиях далеко не самого чистого воздуха. После этого начинается процесс формирования вокруг микрочастицы шестигранной призмы. Это даёт старт постепенному возрастанию снежинки, которое зависит непосредственно от уровня атмосферного давления, электрического поля тучи, влажности, ветра, а также температуры. Так, к примеру, чем ниже показатели последней, тем более удивительной получится снежинка. Она приобретает форму иголки в том случае, если температура воздуха варьируется в пределах от минус пяти до минус десяти градусов Цельсия. Если температурные показатели опускаются приблизительно до минус двенадцати градусов, снежинка получится в форме пластинок. А вот суровые восемнадцатиградусные морозы делают снежинку наиболее красивой. Именно тогда у них появляется шесть красивых лучей.
За цвет снега отвечает его структура. Его кристаллы расположены в хаотическом порядке. Когда свет попадает на один из таких кристаллов, происходит его преломление. Всё это придаёт снегу белый цвет.
Теги: ученые, загадка, снежинка
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