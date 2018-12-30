Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков

30.12.2018 09:10

Печень является одним из главным органов в нашем теле. Она отвечает за здоровье и жизненную силу. С ядами, алкоголем, токсинами, которые попадают внутрь, справляется именно она. Мы расскажем о симптомах, подсказывающих, что печени требуется помощь.

1. Вы не можете похудеть, хотя все делаете правильно

Если сбалансированное питание и спорт не дают результатов, причина может крыться в печени. Проконсультируйтесь с диетологом! Ошибок нет?

Значит пора поговорить с врачом, чтобы своевременно убрать проблему.

2. Сложности с кожей

Позаботиться о печени стоит, если кожа приобрела желтоватый оттенок. Этот симптом свидетельствуют о повышении концентрации в крови билирубина. Также симптомами могут быть воспаления и зуд. Но помните, что на состояние дермы влияет и сахар.

3. Потемнение мочи

Медики выделяют две причины изменения окраса мочи: либо вы пьете слишком мало воды, либо печень работает не на 100%. Иногда этот симптом сопровождается появлением неприятного запаха.

4. Спазмы в нижней части живота (не связанные с другими причинами).

5. Хроническая усталость

Общий симптом, который, однако, является сигналом, что с организмом не все в порядке. На фоне хотя бы одного из указанных выше признаков он должен быть замечен.

Источник : https://from-ua.