Денежные новогодние приметы

31.12.2018 16:13

Примани к себе удачу!

Благоприятным знаком в новогоднюю ночь является, когда в наличии есть хотя бы небольшая сумма денег – это привлечет финансы в предстоящем 2019 году Свиньи.

Пустые карманы в праздничную ночь – плохой предвестник, – проведешь наступающий год в нужде и бедности.

Перед Новым годом необходимо раздать все свои долги, чтобы обезопасить себя от них в будущем.

В преддверии Нового года запрещается давать в долг не только деньги, но и вообще что-то, так как это сулит избавление собственными руками от счастья и достатка.

Для торговцев хорошим предзнаменованием считается отдать товар первому покупателю в новом году с большой скидкой – таким образом предприниматель обеспечит себе стабильную и прибыльную торговлю и успех в финансовых делах.

Пользуется народной любовью и такая примета: когда часы начинают отсчет последней минуты старого года, в бокал кладется монетка (предварительно хорошо отмытая содой). Шампанское выпивается, а монетка хранится в кошельке, принося финансовую стабильность.

Источник: http://kr24.com.ua