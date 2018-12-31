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Денежные новогодние приметы
Примани к себе удачу!
Благоприятным знаком в новогоднюю ночь является, когда в наличии есть хотя бы небольшая сумма денег – это привлечет финансы в предстоящем 2019 году Свиньи.
Пустые карманы в праздничную ночь – плохой предвестник, – проведешь наступающий год в нужде и бедности.
Перед Новым годом необходимо раздать все свои долги, чтобы обезопасить себя от них в будущем.
В преддверии Нового года запрещается давать в долг не только деньги, но и вообще что-то, так как это сулит избавление собственными руками от счастья и достатка.
Для торговцев хорошим предзнаменованием считается отдать товар первому покупателю в новом году с большой скидкой – таким образом предприниматель обеспечит себе стабильную и прибыльную торговлю и успех в финансовых делах.
Пользуется народной любовью и такая примета: когда часы начинают отсчет последней минуты старого года, в бокал кладется монетка (предварительно хорошо отмытая содой). Шампанское выпивается, а монетка хранится в кошельке, принося финансовую стабильность.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, деньги, приметы, Новый год
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