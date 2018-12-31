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Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно
Во время болезни мы часто игнорируем правила лечения, предпочитая переносить болезнь «на ногах». Не принимаем лекарства, не придерживаемся температурного и постельного режима. А потому часто заболевание длится не менее 7-ми дней.
Но сейчас нет этой недели, чтобы болеть в «удовольствие». Новый год на носу, а потому нужно вылечиться быстро. Поэтому пришло время следовать всем врачебным рекомендациям. Тогда к празднику ты уже будешь совершенно здорова и сможешь воплотить все свои новогодние планы.
Мы расспросили врача семейной практики Ларису Стояк, что нужно делать, чтобы болезнь не затягивалась, пишет Сlutch.
Постельный режим
Это важное условие быстрого выздоровления. Пришло время отложить работу и все дела, остаться дома и просто лежать как можно больше в постели.
Почему? Да все просто: на любую деятельность организм бросает те силы и энергию, которую мог бы потратить на борьбу с болезнью. Поэтому во время постельного режима организму проще справляться с коварным вирусом или инфекцией, ведь он все свои ресурсы бросает на борьбу с «захватчиком».
Влажный воздух
Респираторные инфекции поражают верхние дыхательные пути. Органам дыхания нужно очищаться от чужеродных организмов. А для этого нужна повышенная секреция слизи в легких и носоглотке.
Чтобы помочь организму продуцировать слизь, которая выводит микробы, нужна повышенная влажность воздуха в помещении, где ты находишься. Для этого воспользуйся или увлажнителем воздуха, или просто положи мокрые полотенца на батарею.
Температурный режим в комнате
Это заблуждение, что сухой и горячий воздух способствует выздоровлению. Организму приходится тратить силы на терморегуляцию. К тому же, теплый воздух часто пересушен, а мы уже определились, что сухой воздух — враг быстрого выздоровления.
Оптимальная температура в комнате, где находится больной — +18-20°.
Обильное питье
Это одно из первых условий при выздоровлении. Нужно пить как можно больше жидкости — воду, зеленый чай, сок, компот, морс, фреш. Но стоит исключить кофеиносодержащие напитки.
Жидкость сейчас как никогда нужна организму. Она способствует и продуцированию слизи, и помогает организму выводить токсические продукты жизнедеятельности болезнетворных микробов из организма.
Полноценный сон
Во сне организм гораздо эффективнее борется с инфекцией, восстановление происходит быстрее. Все ресурсы тело тратит на собственное излечение, не распыляясь на активность и другую деятельность.
Отказ от вредных привычек
Во время болезни лучше отказаться от курения и употребления алкоголя. Эти вещества ослабляют общий иммунитет и местный в том числе. Сигаретный дым отрицательно влияет на состояние слизистых дыхательных путей, пересушивая их, засоряя, раздражая и мешая активно восстанавливаться.
Прием лекарств
Любые препараты можно принимать только после консультации врача. А потому его придется посетить в обязательном порядке, ведь только в этом случае можно быть уверенной, что лекарства подобраны правильно.
Доктор может назначить противовирусные препараты, если причина болезни — вирус; антибактериальные — если бактерии. Также эффективны могут быть иммуномодуляторы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, лечение, новый год, ОРЗ
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